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阿根廷闖冠軍賽！他細想「爆冷輸沙國是好事」　一票人狂點頭

▲▼阿根廷梅西、阿瓦瑞茲。（圖／路透）

▲阿根廷梅西、阿瓦瑞茲。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

阿根廷今以3比0擊落克羅埃西亞，搶下卡達世足決賽門票，就有網友認為，當初阿根廷在第一場爆冷輸給沙烏地阿拉伯，現在看來反倒是好事。而許多球迷也認同表示，「還好有沙國把阿根廷踢醒了！全隊覺醒！」

網友在PTT發文直呼，阿根廷第一場意外輸球之後，被認為要提前止步，反而沒有什麼操作的算計，接下來幾場都展現積極度，保持高度專注，全力要贏沒有什麼好想了，現在真的又進到最終戰，「輸給阿拉伯，現在看對阿根廷其實是好事吧？」

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▲▼ 沙烏地阿拉伯薩倫（Salem Al-Dawsari） 。（圖／路透）

▲第一場阿根廷對沙烏地阿拉伯，最終以1比2吞敗，讓球迷跌破眼鏡。（圖／路透）

對此，大票鄉民紛紛回應，「希望梅老闆奪冠」、「沙烏地阿拉伯贏阿根廷那場，可以誇耀10年了」、「就像西班牙2010輸第一場之後拿冠軍」、「我克後防今天破破的，但梅西還是很猛啊」、「等過了法國再來發」、「真的啊！小組賽踢太舒服的，都早早回家了」、「輸那一場，讓阿根廷去調整陣容，現在看來找到最佳解了」、「如果阿根廷奪冠，沙烏地阿拉伯可以吹噓好幾10年」、「算是吧，給一記警鐘」。

還有球迷表示，「梅西只要持球就是2到3個人包夾，他又老化沒速度，助攻就是現在梅西最好的角色了」、「老梅第三球單帶助攻有夠帥」、「第三球能進，主要是靠梅西的過人」。

回顧凌晨3點火熱開踢的4強賽，由「球王」梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，對上上屆亞軍的克羅埃西亞，這也是兩隊第三度在世界盃交鋒。

▲▼阿根廷,梅西Lionel Messi,世足。（圖／路透社）

▲梅西12碼罰球破網得分。（圖／路透社）

開賽前15分鐘，雙方都踢得保守，克羅埃西亞控球率破5成，而梅西拿球的機會並不多，直到第34分鐘，阿根廷前鋒阿瓦瑞茲（Julian Alvarez）在禁區拿到球，遭對手門神利瓦科維奇（Dominik Livakovic）撲倒，裁判判給利瓦科維奇一張黃牌，讓阿根廷獲得一記12碼罰球，並由梅西順利踢進。

到了第39分鐘，阿瓦瑞茲再次建功，對手後衛清球卻把球送到他腳下，阿瓦瑞茲趁勢輕鬆破網，讓阿根廷取得2比0領先。

▲▼阿根廷梅西、阿瓦瑞茲。（圖／路透）

▲22歲的阿瓦瑞茲單場狂得2分。（圖／路透）

下半場克羅埃西亞換上鋒線球員，想負隅頑抗仍不見太大成效；而原本看起來大腿不太舒服的梅西，在第69分鐘擺脫格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）的防守，一路飛奔到底線助攻給阿瓦瑞茲，讓這位22歲新星單場梅開二度，最終阿根廷也以3比0打敗對手。

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