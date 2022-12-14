花錢約一日女友逛耶誕城！赴約驚見「買一送一」　他當場崩潰了

▲許多人會到耶誕城感受聖誕氣氛。（圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

聖誕節是年末最讓人期待的節日之一，不少人會到新北耶誕城度過。一名網友想和異性一起逛耶誕城，就上網找了「一日女友」體驗戀愛的感覺，沒想到對方竟然帶了「小惡魔」同行，讓他整趟出遊都被破壞，不禁感嘆「都已經花錢了，我這小小的願望居然這麼難以實現嗎？」

原PO在「Dcard」發文表示，想要找女生一起去逛耶誕城，但在交友軟體上都沒有找到適合的伴侶，只好約「一日女友」花錢買快樂，所幸最後順利找到人一起去逛，還約好要一起看告五人。由於很久沒有約會，他當天提前10分鐘就抵達，這時發現有一個女生牽著小女孩走過來，原以為對方要問路，沒想到竟是自己的一日女友，「她說是姪女，但這小女孩都叫她媽媽 」。

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原PO當下相當錯愕又傻眼，但因為不甘心浪費錢，所以還是認命和對方一起逛，不過傻眼的是，「帶懂事聽話的小孩就算了，帶這什麼惡魔，不是喊累想回家，就是一直要尿尿拉屎」，一點浪漫戀愛的感覺都沒有。他也說對方年僅24歲就當單親媽媽，生活應該很辛苦，但他今年好不容易從台東北上到台北生活，想要和漂亮妹子一起浪漫逛耶誕城，沒想到花錢後，願望仍無法實現，最後還因為小孩說肚子痛，讓他連告五人都沒聽到，為此十分崩潰。

▲妹子帶「小惡魔」同行。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到原PO的境遇後，紛紛表示「真的很衰小，打壞了一天的心情，給你拍拍」、「這算一種詐騙嗎」、「免費升級爹地方案」、「這種買一送一先不要」、「雷到炸裂，我的話一定當場放鳥」、「花錢還帶小孩，退錢了吧」、「這些人就是看你們好欺負，才敢這樣搞還收錢」、「太神啦，一日人妻還附帶拖油瓶」、「這不算約會吧…感覺對方也沒怎麼打扮，是出來找單純男賺註冊費的吧哈哈，對方感覺很賺啊，還能讓小孩體驗一日爸爸」。