世足球星到你家？！主播V仔開箱Hami Video 2022 AR轉播服務

▲足球迷的主播V仔開箱「Hami Video 2022 AR轉播服務」。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

最近最夯的話題就是世足！想追比賽的人都是訂閱Hami Video收看世足直播，今年的世足樂趣不只如此，除了有完整64場賽事原音直播任你看，還提供擴增實境AR投影3D互動小球場，到底多有趣？身為足球迷的主播V仔開箱「Hami Video 2022 AR轉播服務」，搭配AR技術將3D互動球場投影在所在的環境中，一起來看看吧！

▲3D球場空間中看到FIFA官方提供第一手即時分析數據。

▲Hami Video可以回看不同角度的精彩畫面。

首先要用手機進入「Hami Video 2022 AR服務」頁面，目前世足AR頁面有提供運動館和電視館會員加購方案，若不是會員，也可以選擇運動館30天加上世足AR方案，或訂購Hami Video金球大禮包等方式。開啟2022世足AR App登入後，選定平面處擴增實境，就可以在想要的地方投影出3D足球場，接著可以在3D球場空間中看到FIFA官方提供第一手即時分析數據，包括球員以及對戰球隊的即時與歷史表現統計還有分析資料等，就可以更加深入的了解球員還有球隊的表現，讓專業分析資料引領你緊跟比賽進展，還可以切換全螢幕觀看主播畫面，用這個方式輔助看球，V仔說「連我都看得懂這場比賽」！

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▲穿著阿根廷球衣的V仔把世足傳奇球星梅西投影在身旁。

世足賽精彩畫面看不膩，一個角度看不夠，Hami Video可以回看不同角度的精彩畫面，重點是還可以投影在電視大螢幕觀看，臨場感更真實。看完AR功能，V仔要試試AR投影技術有多神，將球星等比例3D投影來到你家，穿著阿根廷球衣的V仔把世足傳奇球星梅西投影在身旁笑說「我肯定要選阿根廷梅西」，畫面中直接看到等身梅西出現在空間中，V仔迷妹模式立刻開啟，她站在球星身旁不停擺姿勢合照玩得不亦樂乎，大讚「好酷喔」！

▲Hami Video運動館或電視館的訂戶，只要49元就能加購世足AR服務。

▲不是訂戶也可以直接用198元訂購運動館30天加世足AR方案。

▲「Hami Video金球大禮包」888元最划算。

要怎麼才能享受AR服務呢？V仔詳細分析給你聽，「如果你是Hami Video運動館或電視館的訂戶，只要49元就能加購世足AR服務，如果還不是訂戶，也可以直接用198元訂購運動館30天加世足AR方案，特別的是世足AR服務還可以使用到明年3/31」，最最最划算的就是「Hami Video金球大禮包」888元，訂閱即可收看Hami Video運動館150天以及獨家AR轉播外，前5000名訂閱並且完成登錄，還送你中華電信獨家限量贈禮「卡達瘋足球紀念組」、享樂優惠券等好康，不只這樣，還有機會抽中特斯拉，越早訂購越划算，趕快到Hami Video完成訂購，再依照指示下載世足AR的App使用吧！

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