廖老大飲料店「台北市分店全倒光」！　他錯愕：太快了吧

▲廖老大手搖飲。（圖／記者陳筱惠攝）

記者施怡妏／綜合報導

廖老大在3月「打龜」事件後，乘著風潮自創手搖飲料品牌阿娘喂！廖老大茶坊連鎖，全盛時期有超過500間分店，紅極一時，不過後續負面消息不斷，台北5間分店相繼關門，上周六（10日）內湖文德店宣布「畢業」，台北市的分店全都倒閉。

內湖文德店10日在臉書發文，「謝謝大家從開店到我們畢業的客人！謝謝大家給予我們的鼓勵與支持！我們將在今天正式從廖老大畢業了」，往後一個禮拜會去受訓，之後會重新出發，將會以新的樣貌與大家見面，「不管之前喝過或沒喝過我們飲料的朋友，將來都可以試試看我們的用心」。

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有網友看到此公告後在PTT發文，「台北市的廖老大全部倒閉QQ」，台北市最後一家廖老大畢業了，「不曉得剩下的加盟店能不能撐過農曆新年，大家身邊還有幾間廖老大還活著呢？」

實際到「廖老大阿娘喂！」官網上查詢，台北市有5間分店，不過目前5間分店都已倒閉。

▲網友們酸「還以為是快閃店」。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們搖頭嘆，「認賠殺出不錯」、「笑死，沒看過連鎖飲料倒那麼快的」、「有去喝過，老闆辛苦了」、「每個加盟主的表情都跟廖老大的LOGO一樣了」、「泡沫化也太快」、「這真的是展店最莫名其妙的一家」、「好不好喝不知道，但形象超差就是了」、「四個月倒閉當快閃店開喔」、「蛋塔工廠都沒這麼快倒」、「這傢伙很會做生意啊，反正死的都是加盟主」、「智力測驗：看哪個縣市的存活到最後」。

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