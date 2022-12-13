嘉義縣觀光產業輔導成果發表　山海旅遊亮點餐宿全攻略

▲▼ 嘉義縣觀光產業輔導成果發表 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局12月13日於嘉義長榮文苑酒店舉辦111年觀光產業輔導成果發表會，展示今年度觀光軸線異業結盟、旅宿風格營造、伴手禮行銷輔導及觀光學院豐碩成果，更攜手國內知名旅遊集團-可樂旅遊與新成立的「嘉義縣162觀光軸線聯盟發展協會」簽署三方合作MOU，展現發展162觀光軸線的企圖心，現場更展示觀光學院課程師資-國宴主廚劉邦傳老師以在地特產入菜的18道嘉義特色佳餚，創造觀光美食話題與價值。

▲嘉義縣政府攜手旅遊業者及觀光業者簽署合作意向。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣政府為推廣軸線觀光及異業結盟，今年以大林、梅山太平及瑞峰為輔導區域，串聯162縣道上觀光業者成立協會，是繼台18觀光產業協、166觀光軸線協會，縣府輔導成立的第3個觀光軸線協會，162軸線上有國內知名景點太平雲梯、佐登妮絲城堡、卡羅爾管樂觀光工廠、梅問屋觀光工廠、沿線有茶園、雲海壯麗景觀及特色民宿群、更是縣內茶、咖啡重要產區，非常值得國人安排二天一夜以上的深度旅遊，也透過開辦觀光學院，提供業者實務課程與競賽評比，提升嘉義縣旅宿與觀光業者接待品質與量能。

▲嘉義布袋最有名的巨無霸肉圓 。（圖／記者翁伊森攝）

旅宿風格營造以打造特色亮點旅宿為目標，今年遴選出的7家旅宿包括徐徐民宿、光影民宿、高帝園茶業民宿、詩情夢幻城堡民宿、幸福樂民宿、阿里山月灣Villa及出水茶旅民宿，依民宿空間環境進行規劃，從入口意象、景觀藝術、打卡牆建置、房間區域改造，強化旅宿空間風格特色，除每間補助20萬元外，業者需提出50%自籌款，由公私協力共同改造經營空間與環境，打造嘉義縣更優質的旅宿品質與場域示範點。

伴手禮行銷輔導以「嘉義優鮮」品牌定位，今年度遴選10家業者協助包裝設計改善，包括阿波卡樂酪梨崎園、野孩子果園、一品咖啡莊園、永芳囍餅蛋糕、嘉義縣農會、竹崎地區農會、德廣堂、佳一生物科技有限公司、阿美鳳梨及高帝園茶業，提升本縣伴手禮品牌形象與價值。今年11月18日也帶領10家業者參與「2022臺灣國際美食暨設備展」，累計營業額與效益近百萬元，後續訂單也持續接洽中，更積極協助伴手禮業者產品上架到momo電子商務平台，增加多元的銷售通路。





109年開辦【觀光學院】課程，3年來提供業者在職進修的管道，提升嘉義縣餐飲、旅宿等業者的經營能力，今年更以”玩˙味嘉義”為主題，特邀美食專家-梁幼祥老師及業內大師輔導團隊規劃辦理系列課程、評比及實地輔導，成果展由梁老師與國宴主廚劉邦傳老師帶領本屆標竿業者及學員出席，除由縣長頒發「標竿之星」給「地方特色餐食廚藝競賽」暨「旅宿房務管理評比」第一名業者外，於現場共同展示18道嘉義特色佳餚和禮品，每道菜均搭配嘉義在地盛，產農產品而成並提供業者菜譜，為業者創造更多觀光美食的價值，更於現場公布一條專屬【觀光學院】的懶舒適旅程，從竹崎山上茶鄉之旅一路玩到布袋漁港品嚐全台最大肉圓，歡迎大家”玩˙味嘉義”吃美食、住一宿。

▲嘉義縣觀光產業輔導成果發表 ，軸線上各知名業者產品。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣文化觀光局局長許有仁表示，自108年辦理旅宿風格營造、109年度啟動輔導觀光軸線協會成立及開辦觀光學院，期間雖適逢疫情，惟縣內旅宿及觀光業者仍配合參與，讓嘉義縣觀光旅遊服務品質持續精進，更讓嘉義觀光旅遊熱潮與話題維持高人氣。而今年博茶會於12月10日至18日在中埔鄉農會金蘭辦事處隆重登場，以「茶＆時尚」為主軸，從空間、表演、茶道、器皿多面向，讓「高山茶都•嘉義」躍上時尚舞台，歡迎民眾前往領受茶藝文化的洗禮，共襄盛舉！