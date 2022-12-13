5歲兒愛欺負同學！爸拿大聲公重複放「這句話」一秒社死

▲爸爸用大聲公讓小孩尷尬。（圖／翻攝《星視頻》）

圖文／CTWANT

真是奇招！近日大陸一位家長的5歲兒子，因為常在幼稚園欺負同學，他就在孩子到公園玩時，拿著大聲公說，「他要打人，不要和他玩。」家長說，他因為看到了網路上的影片想要效法，讓孩子丟臉可能比較有用。

據《星視頻》報導，在四川樂山一位祁姓家長的5歲兒子，因為常常在幼稚園霸凌其他小孩，所以他就趁兒子到公園玩時，拿出錄好音的大聲公說，「他要打人，不要和他玩。」還一直重複播放。祁姓家長說，他很懂被欺負的小孩和家長的感受，「與其以暴制暴，不如用魔法打敗魔法，讓孩子丟丟人來得實在。」

此文曝光後，網友紛紛留言「我覺得滿好，起碼比那些不管不問，一味溺愛，沒有一點責任心的父母強多了」、「從小就體會社死」、「如果孩子小時候家長不管教，那長大了社會會替你管教的」、「這應該是在家教育多次，家長沒辦法了」、「建議用作孩子以後的婚禮素材，在婚禮上重複播放」。也有網友認為方法不妥，「爸爸的做法沒有任何建設性，除了讓孩子社死和感到羞辱外，孩子從中學不到任何交往技能，得不到任何正向力量。評論點讚的人搞錯了因果，爸爸是因，孩子是果。」

據了解，祁姓家長所說的網路影片，是近日一位家長因為女兒作業沒寫完，他拿著大聲公到公園說，「她的作業沒寫完，不要跟她一起玩。」而女兒也因為尷尬，四處跑來跑去，讓人看了覺得好笑。

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