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愛愛結束抱抱溫存　他突脫口「喊2字」！女友一聽臉綠…下場GG

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲激戰後抱在一起交流情感。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶之間一定少不了肌膚之親，激戰過後的抱抱溫存，絕對是最甜蜜的時光，一名男網友就表示，前幾天跟女友壞壞後抱著對方，突然覺得很美好很溫柔，於是情不自禁喊了一句「麻麻」，女友當場愣住，不過原PO表示自己沒有別的意思，但女友仍質疑他有「戀母情結」。

該名男網友在Dcard上發文，「愛愛完不小心脫口而出」，前幾天愛愛後跟女友抱著，覺得對方很美好很溫柔，突然脫口喊「麻麻」，結果女友聽到後愣住，「問我幹嘛對著她，叫她媽」。原PO坦言，因為是不小心脫口而出的，完全沒有別的意思，也沒有把女友當成媽媽，所以沒有多做解釋。

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原PO表示，這幾天女友一直懷疑他有戀母情結，但他喊冤，「我真的沒有啊，只是覺得她很溫柔，所以撒嬌時不小心說出來而已的」，也忍不住好奇問，「大家應該也有類似的經驗，不可能只有我這樣吧？」

▲性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO表示，沒有任何意思，只是在撒嬌而已。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友一面倒認為，原PO的解釋超沒說服力，「你這樣說你沒戀母或對『麻麻』沒遐想，信服力0」、「沒有大家，只有你」、「只有你吧，要是我聽到也會覺得你有戀母情結」、「超解的，好噁，平常開玩笑可以接受，床上叫女朋友媽，是什麼意思」、「如果我男友這樣，我會在去他家的時候，不知道如何面對他媽媽，好可怕的感覺」。

不過也有網友認為這舉動很可愛，「是我的話，我會覺得男生這樣很可愛耶」。也有網友笑說，「你應該隨便掰一個理由的，比如 : 麻麻.....，好想吃麻醬麵 ! 麻麻....，突然好想打麻將」、「我男友有一次也抱著我，撒嬌說麻麻欸，覺得可愛但我回『我不是你媽』，他回『有意見嗎？我們孩子的媽』，轉的真好」。

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