　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院：大宗物資降稅穩定物價　CPI年增率比歐美日韓都緩和

▲▼宜蘭2天8確診，而各賣場尚未湧現搶購衛生紙、口罩等物資人潮。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團召開記者會稱2022年的代表字為「漲」，消費者物價指數（CPI）連續16個月漲幅超過2%的通膨警戒線，凸顯內政和民生漸進式惡化。對此，政院官員表示，政府調降大宗原物料的進口稅、壓制油電天然氣漲價，盡全力穩定物價，相比歐美日韓等國CPI指數達2到3倍，台灣僅從1.96%成長為2.97%，已相當和緩。

民眾黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿12日偕黨籍北市議員當選人林珍羽舉行「萬物齊漲人民苦，政府對策在哪裡」記者會，直指國內通膨難抑，通膨不僅吃掉薪水漲幅，還降低民眾可支配所得。

行政院官員指出，根據主計處的統計，今年在俄羅斯侵略烏克蘭後，台灣政府在調降大宗原物料的進口稅、壓制油電天然氣漲價下，盡全力穩定物價。與2021年相比，不論美國、歐元區、韓國、新加坡，甚至日本、中國，CPI的年增率都成長到原來的2倍至3倍，台灣則是僅從1.96%成長為2.97%，成長比起主要國家都緩得多。

政院自去年12月起實施關鍵原物料關稅減徵措施，進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅；汽、柴油與水泥減徵貨物稅；牛肉、奶粉、奶油及小麥等22品項的關稅稅率調降。由於國際仍有通膨力道，因此院長蘇貞昌8日在院會指示，相關措施從今年12月底，再度延長到明年3月底。

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
發生率第1名癌症！　台大醫：照大腸鏡「沒問3問題」＝白做了
「猛烈6°C寒流」衝進台灣！全境暴跌10°C　最凍時間曝
加薪了！　4生肖年終財運大噴發
歐陽靖前夫抱著她一直哭　譚艾珍安慰「我是你永遠的媽媽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

館長開罵吳欣岱、王浩宇：我捐「幾百萬」幫忙台灣　你們在哪裡

行政院：大宗物資降稅穩定物價　CPI年增率比歐美日韓都緩和

挺徐巧芯「世代交替」戰立委！鍾沛君：畏首畏尾怎對抗獨大執政黨

內政部澄清「砸重金去蔣化」　視個案情況酌予補助

陸禁台貨　她點名蘇貞昌「耍嘴皮」：只會嚴正抗議怎麼負責？

國民黨質疑「壯闊台灣」變「裝闊」　吳怡農：目標680萬只募到7萬

快訊／徐巧芯被側翼罵「破X」喊告　范雲：羞辱女性必須譴責

他以自身經驗點出立委補選關鍵　憶金溥聰助選做「這事」還是輸

ET民調／王鴻薇支持度50％　領先吳怡農6個百分點

黃偉哲陪李俊俋車掃　認同老人假牙補助政策

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

男被拱上台羞喊「沒法度啦」　下秒菸嗓飆高音嚇壞主持人

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

俏皮爸媽哄騙女兒洗澡　一搭一唱舞動全身嗨爆

黃子佼開箱耶誕城外燴：是詐騙XD　叫錯Ozone文廷名字「罰寫100次」

墨龍太子降駕「賞女一巴掌」 　她摀臉轉半圈！網怒洗版廟方

館長開罵吳欣岱、王浩宇：我捐「幾百萬」幫忙台灣　你們在哪裡

行政院：大宗物資降稅穩定物價　CPI年增率比歐美日韓都緩和

挺徐巧芯「世代交替」戰立委！鍾沛君：畏首畏尾怎對抗獨大執政黨

內政部澄清「砸重金去蔣化」　視個案情況酌予補助

陸禁台貨　她點名蘇貞昌「耍嘴皮」：只會嚴正抗議怎麼負責？

國民黨質疑「壯闊台灣」變「裝闊」　吳怡農：目標680萬只募到7萬

快訊／徐巧芯被側翼罵「破X」喊告　范雲：羞辱女性必須譴責

他以自身經驗點出立委補選關鍵　憶金溥聰助選做「這事」還是輸

ET民調／王鴻薇支持度50％　領先吳怡農6個百分點

黃偉哲陪李俊俋車掃　認同老人假牙補助政策

此生必住！世界最美「富國島JW萬豪酒店」奇幻學院風如住進霍格華茲

烏克蘭東部戰況激烈　歐盟擬祭出第9輪對俄制裁

館長開罵吳欣岱、王浩宇：我捐「幾百萬」幫忙台灣　你們在哪裡

「咒術、東京復仇者、間諜家家酒」前三名　Oricon公布2022漫畫銷量排行

吳淡如／在艱困中堅持夢想　做你有興趣的事

行政院：大宗物資降稅穩定物價　CPI年增率比歐美日韓都緩和

《阿凡達2》反派復活致敬魔鬼終結者？本尊回應：每個角色都是「他」

酸爆理科太太！百萬網紅「賣陽痿筆記」狠諷：買20本還是硬不起來

快訊／台東深夜23：52發生規模4「極淺層地震」　最大震度3級　

明明很在意卻說沒關係　成為言行一致的人練習清單

舞者孫女下腰又扭轉　軟Q筋骨嬤驚到張大嘴

政治熱門新聞

挺徐巧芯戰立委！鍾沛君：守舊文化須革新

陸禁台貨　她批蘇貞昌「耍嘴皮」：只抗議怎麼負責

內政部澄清「砸重金去蔣化」　視個案酌予補助

徐巧芯被罵「破X」喊告　范雲：羞辱女性必須譴責

吳怡農被藍批「裝闊」　澄清只募到7萬

ET民調／王鴻薇支持度50％　領先吳怡農6個百分點

TVBS民調王鴻薇46%領先　吳怡農在這2個族群支持度破5成

南投藍營3人願投入立委補選　皆籲團結勝選

行政院：大宗物資降稅穩定物價　CPI年增率比歐美日韓都緩和

他以過來人點立委補選關鍵　憶金溥聰助選做「這事」

2張圖看蔣萬安第一波小內閣　10人中央地方歷練豐富

親綠粉專罵她「破麻」　徐巧芯秀對話截圖：你會少很多錢

館長開罵吳欣岱、王浩宇：我捐錢幫台灣　你們在哪裡

徐巧芯表態爭立委　費鴻泰：把國民黨的事先做好

更多熱門

相關新聞

陸禁台貨　她批蘇貞昌「耍嘴皮」：只抗議怎麼負責

陸禁台貨　她批蘇貞昌「耍嘴皮」：只抗議怎麼負責

大陸近日無預警禁止台灣水產品、食品加工和酒類等產品輸入，行政院長蘇貞昌11日批評，此時兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄還率團赴中餐敘、示好。對此，國民黨立委鄭麗文今（12）日透過臉書痛批，執政團隊做不好，還在檢討民間，執政黨如果只會天天耍嘴皮，結果最終損失最大的還是農漁民，質疑「只會說嚴正抗議的政府，那麼這次又怎麼會負責？」

蘇貞昌宣示明起4年投入30億　助工藝產業發展

蘇貞昌宣示明起4年投入30億　助工藝產業發展

蘇貞昌談小三通「不管中國人搶藥就開國門」　憂成防疫破口

蘇貞昌談小三通「不管中國人搶藥就開國門」　憂成防疫破口

陸禁台產品進口　綠批藍隔空唱和

陸禁台產品進口　綠批藍隔空唱和

蘇貞昌：陸禁台產品就是要我們亂

蘇貞昌：陸禁台產品就是要我們亂

關鍵字：

行政院蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

被吳宗憲欽點密訓3年！　24歲神正新人正式出道

台大醫：照大腸鏡「沒問這3問題」＝白做了

這2水果削皮再吃！營養師揭「有蟲、恐烙屎」下場

一圖看周末全台凍成「冰番薯」！低溫探6°C　「東亞寒潮將爆發」

海巡少校撿屍醉女　3小時兩度硬上

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

早餐店見老鼠啃油條　影片嚇壞網

歐陽靖簽字離婚！兒子出生2年「第一次見生父」：最好的結局

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

4生肖年終財運大噴發　「這生肖」敢要就有糖吃

更多

最夯影音

更多
墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方
爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面