行政院：大宗物資降稅穩定物價　CPI年增率比歐美日韓都緩和

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團召開記者會稱2022年的代表字為「漲」，消費者物價指數（CPI）連續16個月漲幅超過2%的通膨警戒線，凸顯內政和民生漸進式惡化。對此，政院官員表示，政府調降大宗原物料的進口稅、壓制油電天然氣漲價，盡全力穩定物價，相比歐美日韓等國CPI指數達2到3倍，台灣僅從1.96%成長為2.97%，已相當和緩。

民眾黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿12日偕黨籍北市議員當選人林珍羽舉行「萬物齊漲人民苦，政府對策在哪裡」記者會，直指國內通膨難抑，通膨不僅吃掉薪水漲幅，還降低民眾可支配所得。

行政院官員指出，根據主計處的統計，今年在俄羅斯侵略烏克蘭後，台灣政府在調降大宗原物料的進口稅、壓制油電天然氣漲價下，盡全力穩定物價。與2021年相比，不論美國、歐元區、韓國、新加坡，甚至日本、中國，CPI的年增率都成長到原來的2倍至3倍，台灣則是僅從1.96%成長為2.97%，成長比起主要國家都緩得多。

政院自去年12月起實施關鍵原物料關稅減徵措施，進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅；汽、柴油與水泥減徵貨物稅；牛肉、奶粉、奶油及小麥等22品項的關稅稅率調降。由於國際仍有通膨力道，因此院長蘇貞昌8日在院會指示，相關措施從今年12月底，再度延長到明年3月底。