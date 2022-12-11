4星座佛祖保佑一生　總是逢凶化吉

▲天蠍座會過上不愁吃穿的生活，一輩子幸福安康。（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

佛祖保佑一生！塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，天蠍座、雙魚座、牡羊座和巨蟹座天生善緣，人生總是逢凶化吉。

第四名：巨蟹座

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巨蟹座做事很踏實也很勤奮，能夠為事業和家庭付出全部心力，也很能站在別人的立場去思考問題，懂得替人著想，不會凡事只想到自己，這樣的你當然會更受到大家的喜愛。

再加上你天性隨和，自然會受到菩薩保佑，其實巨蟹座有著很深的佛緣，也因此當你遇到困難，總是可以逢凶化吉，在往後的人生路上一定會有後福。

第三名：牡羊座

牡羊座極富正義感，為人也很老實、忠誠，你天生就有一副慈悲心腸，對於朋友們也非常熱情和照顧，能幫忙的時候絕不會退縮。而且在家庭方面，你也是忠心耿耿，成為你的另一半是很幸福的。

由於你對朋友都是真心真意，所以能經常得到朋友的幫助，獲得菩薩的庇護。當牡羊座有貴人相助後，就會開始飛黃騰達，快速邁向富貴，一生平安快樂、財富滿滿。

第二名：雙魚座

雙魚座有著老實的性格，也很守本分，天生就是個溫文爾雅的人，心寬福氣多。你對家人跟朋友們總是熱情和善，也願意積極幫助大家，因此為自己積累很多福氣，所以你這一生都能得到佛祖保佑。

在事業方面順順利利，財富方面財源滾滾，當財富累積到一定程度時，你也不忘樂善好施，幫助別人時心情自然會更好，生活也就過得更開心無慮。

第一名：天蠍座

天生善良溫順的天蠍座，平時對待周圍的人很真誠、很友善，因此也為自己的人際關係累積不少善緣。而且你一生福氣都是綿延不斷的，可以得到佛祖的庇佑，就算現況有一些不順的事，或有一些煩心事，最終還是可望解套。

再加上本身懂得把握住好機會，慢慢往上爬，當你的實力越來越強大後，一生中的官運都是不錯的，會過上不愁吃穿的生活，一輩子幸福安康。