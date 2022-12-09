好運到讓人羨慕！2023年「最強運5星座」　薪水狂漲、獎金領不完

▲超強運星座揭曉，事業更上一層樓，獎金領不完。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

距離2023年剩不到1個月了，今年受到疫情陰霾，重創你的生活、事業與愛情嗎？不怕，塔羅牌老師艾菲爾公布明年運勢好到令人稱羨的星座Top5，上榜的依序為牡羊座、雙魚座、雙子座、金牛座及射手座，吉星相照薪水狂漲，能得到貴人相助是財神爺的新寵兒，新的一年有望鹹魚大翻身。請同時參考太陽、上升。

艾菲爾老師點名2023「最好運星座」排行，強運完全擋不住：

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第5名：射手座

明年上半年幸運之星木星進入射手的愛情宮，單身的人將有天賜良緣的好桃花，一直沒遇到理想對象或狂吸渣男渣女的你，終於能邂逅真命天子/天女，你們一拍即合能一起成長，成就更好的自己，完美發揮1＋1＞2的效果，身邊的人都非常看好。至於有伴者，因木星進入愛情宮也象徵好孕，備孕者可別錯過立春（2／4前後）。

另外，愛情宮同時也象徵「偏財」好運，特別是投資，若對投資理財有興趣，可選在2023年挑戰看看，因為財神就站在你身邊。

第4名：金牛座

明年下半年大吉星木星將進入金牛命宮，整個下半年都為你照亮著，好運名列前茅。最明顯的是身邊老愛找你麻煩的小人終於逐一退散，過去在背後捅刀、搶你資源者全部消失，且金牛2023年將進行各種規劃目標，不會有人阻撓、潑冷水、鑽漏洞，讓你感覺人生一片神清氣爽。建議明年若有空可以多去當義工，付出善心的同時，好運也會成倍回饋。

▲雙子座無論是愛情、財運或事業都有貴人出手相助。（示意圖／記者曾筠淇攝）

第3名：雙子座

福德宮是木星的喜樂宮，代表木星的幸運能量能得到最大發揮，而2023年木星正停留在雙子座的福德宮，加上守護星水星逆轉順行，雙子享有花不完的好運！將走貴人好運，無論愛情、財運或事業都有貴人相助，成就更上一層樓，想謀求事業發展新職務，也會有人適時推薦或拉你一把。

愛情方面有伴者感情甜蜜幸福，單身者也容易邂逅良緣，且另一半很可能就是你的貴人，讓你旺上加旺！財運方面收入穩定，若想投入理財，可多聽取貴人建議。

第2名：雙魚座

大吉星木星進入雙魚的財帛宮，財運將一飛沖天、得到翻身，過去拮据的窘境已退，欠下的卡費、貸款將逐一還清，錢財從負轉正，還有多餘的錢能儲蓄；有了木星加持，讓原本愛賺錢的你2023年有如神助，不僅事業順利、薪水上漲，獎金更是連發領不完，過去為錢財擔憂的惡夢不再重演。

另外，有考慮兼職、創業的雙魚座，明年也是你的最佳機會，正財源源不絕湧進，偏財各種好消息降臨，根本是財神爺新寵兒。



第1名：牡羊座

幸運之星木星在年底12／20會進入牡羊命宮，一路照拂到2023年，過去總覺得自己是小配角，襯托其他星座出好運，你的主場在新的一年終於到來！大吉星木星加持，走到哪都是好運滿盈，有貴人幫忙，是眾人眼中的幸運兒。另外，守護星火星在明年1月會在第三宮位，當你感到沮喪或難過，可以找手足傾訴，若是獨生子女，可以投靠父母或信任的朋友，他們會給予你很棒的建議、開導與陪伴，讓你有更強大的力量解決問題。

2022年底一直到2023年將會是牡羊座的關鍵年，只要好好把握，人生將能成功翻身。

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