一圖看周末全台凍成「冰番薯」！低溫探6°C　「東亞寒潮將爆發」　

▲入冬首波寒流強襲，若溫度和水氣條件配合下，中部和北部山區有機會降雪。（資料圖／松雪樓提供）

記者李姿慧／台北報導

東北季風影響，明天(12/13)迎風面地區持續有雨；周三(12/14)東北季風增強，北台灣溫度降至15度，不過最冷的時候將出現在周六晚間到周日清晨，入冬首波寒流將帶來最低6度低溫，全台幾乎都在10度以下。天氣風險公司則表示，沒想到這個冬天的第一波冷氣團就直衝寒流等級，東亞寒潮即將爆發。

明天持續受東北季風影響，北台灣持續容易下雨，整天濕涼，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率；周三至周四(12/15)清晨東北季風增強，北台灣持續涼冷，溫度約15度，其他地方溫度也略降1到2度，北部、東半部雲多有短暫噢，基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢明顯，花東也局部短暫雨，中部有零星飄雨，南部多雲到晴。

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中央氣象局預報員黃恩鴻表示，周四、周五(12/15~12/16)東北季風減弱，北台灣溫度回升到20度，不過水氣增加，降雨區擴大，周四、周五中部平地、南部山區也有零星短暫雨，基隆北海岸、東北部和大台北雨勢持續且明顯。

▲周六晚間到周日清晨最冷，全台幾乎都在10度以下，凍成冰番薯。（圖／氣象局）

周六將迎來入冬首波寒流，根據中央氣象局的溫度分布圖顯示，幾乎全台低溫都在10度以下，整個台灣大多「一片藍」，台灣凍成「冰番薯」。

黃恩鴻表示，周六、周日(12/17~12/18)受冷空氣寒流影響，各地溫度明顯下降，周六(12/17)晚上到周日(12/18)清晨最冷，中部以北、宜蘭、花蓮低溫10度以下，南部部分地區11到13度，幾乎全台普騙低溫都在10度以下，局部地區低溫更可能降至6度到7度，且偏乾冷；下周一(12/19)寒流減弱，氣溫將慢慢回升，北部和東半部有零星雨，下周二(12/20)持續慢慢回暖；下周(聖誕節前後)還會再有一波冷空氣。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

入冬首波強冷寒流來襲，台灣也有機會出現初雪，黃恩鴻指出，下雪需要水氣和溫度配合，溫度為周六到周日(12/17~12/18)清晨最冷，不過水氣周六起明顯減少，目前研判周五(12/16)深夜到周六(12/17)白天水氣和溫度比較配合，合歡山等中部高山，以及雪山、太平山等北部山區有機會出現初雪，其中北部山區條件比中部山區更好，不排除有降雪機會。

天氣風險公司則表示，周末這波真的是寒流，東亞寒潮即將爆發。沒想到這個冬天的第一波冷氣團就直衝寒流等級，這波寒潮爆發的預報相當穩定，已連續2到3天都預報冷空氣將南下直衝台灣，目前預報周末北部低溫下探6度到8度，中南部也只有8到12度，想在台灣看雪的話，這波也很有機會。目前更長期預報也指出，12月下旬台灣附近持續位於「偏冷」環境，冬天真的來了。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

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