他嘆不戴罩被當異類「解封有啥改變？」鄉民揭關鍵差異：特價變多

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他嘆不戴口罩被當異類「解封有啥改變？」鄉民揭關鍵差異：特價變多

▲戶外口罩令雖已解除快半月，但民眾「脫罩上路」意願仍不高。（圖／記者屠惠剛攝）

▲戶外口罩令雖已解除快半月，但民眾「脫罩上路」意願仍不高。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／閔文昱報導

新冠疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布12/1起戶外可不戴口罩，但實際觀察路上情況，民眾戶外戴口罩仍是多數。對此， 有鄉民表示，國內戶外口罩令已解除半個月，但感覺還是跟前幾個月差不多，沒戴口罩的人甚至會被當成異類，讓他相當好奇「口罩解封半個月了大家周遭有什麼改變？」貼文一出，引發熱議。

一名鄉民在PTT發文表示，從12月1日開放戶外不用戴口罩開始，至今也過了快半個月，但走在路上時，還是能發現大家都習慣戴著口罩，跟前幾個月的情況幾乎差不多，而他自己也都會戴著，因為沒戴的反而會被當成異類，讓他相當納悶「雖然開放了，大家也是照舊生活沒什麼變，所以口罩解封半個月了大家周遭有什麼改變？」

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▲有網友好奇，口罩令解除後對生活有無帶來實際影響？（圖／翻攝自PTT）

▲有網友好奇，口罩令解除後對生活有無帶來實際影響？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，馬上引發不少網友同感，紛紛直言「搭車還是要戴啊，穿穿脫脫還不如戴著」、「台灣人比較怕死」、「進室內還是要戴，解假的」、「看室內什麼時候解封吧」、「不戴會被人家當神經病」、「政策變了，但空氣品質沒變」、「現在沒戴口罩像沒穿褲子」、「脫下來的口罩要放哪？十幾分鐘又要戴回去，不如不脫」。

另外，也有鄉民發現口罩令解除後差異，指出「室內看球賽可以吃東西了」、「觀察都還是一樣戴口罩，最大改變是出現一堆解封促銷商品，今天去711，面膜、口香糖、護唇膏都在特價，很明顯就是想賺解封財」、「其實不戴跟亂戴比例一直有升高」、「跑步運動可以不戴，方便很多啊」、「超商之前慶祝解封咖啡有特價」、「冰淇淋買一送一算嗎」。

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