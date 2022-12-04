脫口罩用餐！醫見「隔壁桌1情況」秒戴回　估3月才能完全不戴

▲現在用餐時可暫時脫下口罩。（示意圖／記者游瓊華攝）

記者楊晏琳／綜合報導

目前室內用餐不須戴口罩，不過有醫師分享，自己在外喝酒聚會時，即便還在座位上，但看到隔壁民眾邊說話邊吸鼻涕、吞痰時，仍立刻提高警覺、把口罩戴上。

台北市聯醫中興院區醫師姜冠宇分享，昨日在聚會喝酒時，因大家都認識所以就沒戴口罩；但事後到附近Bar休息時，赫然發現旁邊有對情侶，男生在跟女友說話時邊講邊吸鼻涕、吞痰，「即便我在座位上，我就把口罩戴起來了，狀況有點危險。」

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用餐時，口罩到底戴或不戴？姜冠宇舉例3種自助餐情境，首先，若都是熟人，且講話也都沒什麼問題，那就不用拘小節；但若都是熟人，卻有人講話在吸鼻涕吞痰，那就戴；若夾菜時幾乎都是陌生人，根本無從掌控他們狀況，也建議戴上。

國內疫情下降，但姜冠宇預測明年1/6會再有新一波疫情，「是因為新加坡模式套在台灣身上，按照新加坡上一波到最新一波結束的時間間隔，我們大概就是這時間。」

他也認為，中國正在開放，加上今年寒假較早，台商會返鄉，「的確1月中～2月要進入觀察階段」，若要全面脫掉口罩，3月才會是比較恰當的時機。

姜冠宇指出，戴口罩就像天氣不好要撐雨傘一樣，即便是在戶外，自己仍會因人潮眾多而選擇把口罩戴上。呼籲免疫力不足的民眾，應斟酌場合、盡量戴口罩，並儘速補打一支二價疫苗護身。

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