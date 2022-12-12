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學習不卡關！新北耗資2.4億升級全市310校網路　建置效率領先全國

▲▼新北市2.4億建置校園網路基礎建設，優化數位學習成效。（圖／教育局提供）

▲新北市2.4億建置校園網路基礎建設，優化數位學習成效。（下圖同／教育局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市今年投入2.4億建置校園網路基礎建設，並攜手中嘉寬頻、凱擘大寬頻及台灣大寬頻等3家有線電視業者，1年內完成全市310校2G光纖網路佈建，建置效率領先全國、校內頻寬更提升至10G，明年將裝設無線網路基地台1萬8000台更是全國最多。新北市長侯友宜今日與都市及偏鄉學生一起參與光纖網路2G測速連線儀式，象徵新北市校園網路無死角，學習不卡關。

侯友宜表示，智能新北市在「生生用平板」計畫的平板數量高達11萬2000台，而「網路」則是每一間智慧校園最基礎、也是最重要的工程。藉由「新北市校園網路全面升級計畫」，結合在地的有線電視業者，全面升級校園網路頻寬至2G，讓小型學校可同時1000台平板、中大型學校2000台平板上網順暢，只要輕鬆點一下就能使用網路，藉此達到校園網路暢通，優化數位學習成效。

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中嘉寬頻、凱擘大寬頻、台灣大寬頻3家業者表示，以往有線電視業者，在網路層面服務的對象大多為個別戶，此次與新北市共同努力，建置2G光纖校網，不僅都市學校的網路快速，山區或是沿海的學校也同樣享有高速網路，弭平城鄉數位落差，且符合SDGs「數位平權」精神；同步改善校內網路品質，使得教學與學習活動、研究及行政作業都能夠更加順暢，很榮幸能為新北市的教育盡一份心力。

學生數逾3000人的秀朗國小校長曾秀珠說明，過去老師在課堂上不免要處理網路卡頓或互相干擾的問題，影響教師教學時間，對於有熱情進行平板教學的老師來說，透過這個全市性的專案讓學校內部及對外的網路都能暢通無阻，老師將更有動力透過數位教學持續提升學生學習成效，以創新的教學，帶領孩子充實資訊能力，整備未來世代的競爭力。

教育局長張明文指出，未來新北市學校「教學」與「行政」正逐步走向「數位轉型」，而高速網路是不可或缺的必要條件。新北市長期致力於智慧校園的發展，「高速」且「順暢」的網路更是如同陽光、空氣、水一樣的重要。明(112)年將完成全市交換器4000台，無線網路基地台1萬8000台，規模為全國最大。期待未來透過更多產官學合作的機會，讓新北孩子學習超Match、透過高速網路與世界同步！

▲▼新北市2.4億建置校園網路基礎建設，優化數位學習成效。（圖／教育局提供）

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