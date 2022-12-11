不上床就吃慶記！14歲女偷嚐禁果露餡　控遭性侵真相曝

▲少女謊稱被男友脅迫性侵。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

新北市一名14歲少女與19歲男友上賓館發生性行為，被家人察覺異狀逼問後，謊稱遭到男友恐嚇「不發生性行為就要吃『土豆』（子彈）」。少女家人氣炸告上法院，經地院法官審理認為，少女說詞反覆，而且賓館休息錢雙方平分，結束後還去吃火鍋等，不像遭脅迫性侵；然而男子仍犯下與未成年少女性交罪，因此判處4年徒刑。

判決書指出，少女於2021年4月間從補習班下課，搭乘男友機車來到基隆市仁愛區一處賓館開房間，期間男方向賓館要保險套，2小時休息費用由少女和男友平分，完事後還一起上火鍋店用餐。

少女回家後被察覺有異的家人追問行蹤，情急之下謊稱遭男友恐嚇「不發生性關係就要吃子彈」，但因害怕不敢逃跑。家人一怒之下將少女男友告上法院。

不過少女在警詢、偵訊和審理時的說詞有出入，先是聲稱進到賓館房間後因為不知道燈在哪裡，因此是在沒開燈的情況下聽見男友說，「如果我沒有跟他發生性行為，就叫我吃子彈」，雖然她有說不要，但對方威脅「吃子彈」不只一次。

少女之後又改口，男友到補習班載她時說要去賓館，當她問要去做什麼時，男友卻笑笑的沒有回答。在賓館櫃檯時，男友還問她「錢怎麼付」，她才說兩人平分，到了房門口後她又再度問男友要做什麼，這時男友開口脅迫若不進去房間就要請她吃子彈。

少女男友則只在法庭上坦承，確實騎車到補習班載少女，兩人也有到賓館並且發生關係。

法官審酌兩人行為並非少女所說的「脅迫發生性關係」；然而少女男友雖然沒有違背對方意願，仍觸犯與未滿14歲女子性交罪，考量男方家境貧困，學歷僅高職畢業，未婚且還育有一子，判處4年徒刑，全案可上訴。