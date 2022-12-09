快訊／汐止民宅瓦斯氣爆1死2傷　男租客失蹤2小時「倒臥客廳亡」

▲汐止民宅氣爆，造成1人死亡、2名消防員受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、柯沛辰／新北報導

新北市汐止區一名50多歲男子9日下午揚言在屋內開瓦斯自殺，消防人員到場後展開對峙，不料男子突然引爆瓦斯，導致2名消防員遭炸傷送醫，屋內也隨之起火。晚間7點30分，消防人員在屋內客廳位置找到人，但男子已明顯死亡。

消防局指出，氣爆發生後，屋內立刻起火，但火勢在傍晚5點30分受到控制，隨後撲滅，無其他民眾受傷，僅引發瓦斯的50多歲男子失蹤。後續經搜索，晚間7點30分在客廳找到男子遺體，但已明顯死亡。

▲現場滿目瘡痍，引爆瓦斯的男租客也一度失蹤。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

至於2名受傷消防員，任職於社后消防分隊，年約40歲、30多歲，其中一人傷勢集中在雙手撕裂傷、胸口疼痛，另一人則是臉部、頭部撕裂傷，臉部還有正面燒燙傷，被雙雙送往台北市內湖三軍總醫院救治。市長侯友宜獲報後，已趕往內湖三總探視。

據了解，氣爆的房屋本由一對兄弟承租，但2人發生爭執，哥哥已搬離，只剩弟弟繼續住在租屋處。對此，房東透露，兄弟倆以製作表演道具維生，如今弟弟雖然繼續住，但已有4個多月沒繳房租。

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