　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／汐止民宅瓦斯氣爆1死2傷　男租客失蹤2小時「倒臥客廳亡」

▲▼汐止一處民宅發生氣爆案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲汐止民宅氣爆，造成1人死亡、2名消防員受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、柯沛辰／新北報導

新北市汐止區一名50多歲男子9日下午揚言在屋內開瓦斯自殺，消防人員到場後展開對峙，不料男子突然引爆瓦斯，導致2名消防員遭炸傷送醫，屋內也隨之起火。晚間7點30分，消防人員在屋內客廳位置找到人，但男子已明顯死亡。

消防局指出，氣爆發生後，屋內立刻起火，但火勢在傍晚5點30分受到控制，隨後撲滅，無其他民眾受傷，僅引發瓦斯的50多歲男子失蹤。後續經搜索，晚間7點30分在客廳找到男子遺體，但已明顯死亡。

▲▼汐止一處民宅發生氣爆案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲現場滿目瘡痍，引爆瓦斯的男租客也一度失蹤。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

至於2名受傷消防員，任職於社后消防分隊，年約40歲、30多歲，其中一人傷勢集中在雙手撕裂傷、胸口疼痛，另一人則是臉部、頭部撕裂傷，臉部還有正面燒燙傷，被雙雙送往台北市內湖三軍總醫院救治。市長侯友宜獲報後，已趕往內湖三總探視。

據了解，氣爆的房屋本由一對兄弟承租，但2人發生爭執，哥哥已搬離，只剩弟弟繼續住在租屋處。對此，房東透露，兄弟倆以製作表演道具維生，如今弟弟雖然繼續住，但已有4個多月沒繳房租。

▲▼汐止一處民宅發生氣爆案。（圖／記者邱中岳翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／為何「暫停進口」台灣水產品？　國台辦最新回應
完美精液有3條件！　醫示警「射出2種色」小心了
快訊／「新北女乾屍之謎」解開了！警察落淚…真相藏洋蔥
高虹安首波小內閣名單出爐！她將出任竹市府秘書長
14金控獲利一次看！　第一金再成黑馬
世界街舞總決賽　台灣隊舉國旗！中國宣布退賽
美供台灣5年「3063億軍援」　國台辦發聲了
快訊／第35度交手依瑟儂　戴資穎奮戰3局搶下年終賽4強門票
「一夜兩次」被拒絕！男勒死妻子　棄屍路邊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「女兒伴屍百天」之謎解開！警問完案情全沉默...真相藏洋蔥

快訊／汐止民宅瓦斯氣爆1死2傷　男租客失蹤2小時「倒臥客廳亡」

快訊／高雄男騎士右轉撞輕軌亡　通車7年來「首起死亡車禍」

快訊／松山女「反握菜刀」站路旁　4警喝斥對峙

汐止民宅氣爆「2消防員受傷送醫」　對峙嗆「開瓦斯」原因曝光

三重套房伴屍100天　女兒稱母親交代「會死而復生」

歸仁分局員警涉妨害投票！遭檢察官傳喚　南警：配合偵辦不護短

獨／男賣帳戶遭打死　膽小7匪公墓棄屍...洞挖一半害怕落跑

1個月找回5失蹤人口　暖警沈修安連2季榮登協尋達人榜

屏東鄉民代表候選人花22萬買票仍落選　還遭檢方約談交保

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

張蘭直播自稱「愛新覺羅蘭」！　戴黑頭紗酸大S：自力更生買的

快訊／「女兒伴屍百天」之謎解開！警問完案情全沉默...真相藏洋蔥

快訊／汐止民宅瓦斯氣爆1死2傷　男租客失蹤2小時「倒臥客廳亡」

快訊／高雄男騎士右轉撞輕軌亡　通車7年來「首起死亡車禍」

快訊／松山女「反握菜刀」站路旁　4警喝斥對峙

汐止民宅氣爆「2消防員受傷送醫」　對峙嗆「開瓦斯」原因曝光

三重套房伴屍100天　女兒稱母親交代「會死而復生」

歸仁分局員警涉妨害投票！遭檢察官傳喚　南警：配合偵辦不護短

獨／男賣帳戶遭打死　膽小7匪公墓棄屍...洞挖一半害怕落跑

1個月找回5失蹤人口　暖警沈修安連2季榮登協尋達人榜

屏東鄉民代表候選人花22萬買票仍落選　還遭檢方約談交保

陸「暫停進口」台食品為優化註冊程序　國台辦：立即停止政治操弄

德國「貴族後裔」企圖顛覆政府恢復帝制被捕　親戚痛罵：瘋老頭

孫沁岳打羽球突全身痲痹嚇就醫　謝佳見一見他賊樣就笑場

完美精液3條件！黏絲要長3公分　醫示警「射出2種色」小心了

快訊／「女兒伴屍百天」之謎解開！警問完案情全沉默...真相藏洋蔥

白安接手遊代言　選角色竟意外曝「私下真實面」

高虹安首波小內閣名單出爐！張治祥將出任竹市府秘書長

慧洋明年股利不會低於四成　總經理鄭俊聲退休、董事長藍俊昇暫代　

預接單229萬！Volvo「電動跑旅」官網現身　採雙馬達單一車型販售

台南除了美食還有什麼好玩？　全台唯一海洋永續聖誕市集在安平

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

社會熱門新聞

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

即／高雄機車右轉碰撞輕軌！騎士倒地命危搶救中

快訊／苗栗西湖養雞場火警　估千隻雞燒死

他因世足賽欠債...家門前2台百萬愛車遭砸爛

即／高雄路口機車對撞1死4傷！嬤載2孫天人永隔

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

快訊／新北出現「女乾屍」！旁點詭異薰香

派出所長是渣男　婚內滾「女大生床」被拔官

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

公墓男屍案！詐團分贓不均釀命案　4人被逮

跟鎮瀾宮什麼關係？上班族衰遭3人圍嗆

更多熱門

相關新聞

汐止民宅氣爆「2消防員傷」　對峙嗆開瓦斯原因曝

汐止民宅氣爆「2消防員傷」　對峙嗆開瓦斯原因曝

新北市汐止區9日下午4時許在環河路一處民宅有1名男子開瓦斯自殺，警消到場對峙，男子突然點燃瓦斯，造成2名消防員遭波及受傷，目前仍在醫院救治。據了解，原本房子由兄弟二人承租，但吵架後1人搬走，且還積欠數月房租未繳。

即／汐止民宅氣爆！2消防員救災受傷

即／汐止民宅氣爆！2消防員救災受傷

即／台南民宅火警　消防車趕往途中車禍

即／台南民宅火警　消防車趕往途中車禍

新店里長涉賄選　發送「物資包」遭搜索

新店里長涉賄選　發送「物資包」遭搜索

金山廟宇開價4500萬賣　7旬宮主曝求售決定藏洋蔥

金山廟宇開價4500萬賣　7旬宮主曝求售決定藏洋蔥

關鍵字：

汐止新北市民宅瓦斯氣爆

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

快訊／王大陸認愛大馬女神！

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面