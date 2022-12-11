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大陸 大陸焦點 特派現場

陸再倡導「就地過年」可能性低　鍾南山：回家的人要加強疫苗接種

▲▼ 大陸疫情,廣州疫情,海珠區疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸過去幾年都倡導「就地過年」，以避免疫情擴散。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日終於放寬防疫措施，許多人也好奇官方會否又倡導「就地過年」。對此，大陸抗疫專家鍾南山在接受《新華社》專訪時表示，2023年春節還採用就地過年辦法的可能性很小，但仍然要加強疫苗接種。

鍾南山提到，當務之急是加速新冠疫苗加強針接種，現在已有大量人群接種了新冠疫苗，加強免疫接種是防疫新階段最好的保護辦法。

▼中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山。（圖／CFP）

▲中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山。（圖／CFP）

他強調，2023年春節還採用就地過年辦法的可能性很小，但仍然要加強準備工作，「我建議準備回家的人要加強疫苗接種，就算得了新冠也不會很重。」

鍾南山說，「打了加強針以後，一般兩週就起效了，這樣對春節春運期間百姓回家大量人群遷移時，防止大規模傳播有很大的好處，在全國加強疫苗接種刻不容緩。」

他建議，特別是老年人、有基礎疾病的人群，接種了疫苗更讓人放心，「如果已經接種了兩針滅活疫苗，需要再加上另外一針作為加強。」

▲內蒙古呼和浩特,疫情。（圖／CFP）

鍾南山也針對學生回校上課的問題指出，從學校和孩子個人防護來說，要充分鼓勵孩子接受全程疫苗接種，這是最核心的問題，「有了全程疫苗的接種，復課更安心。」

鍾南山還提到，也可以做抗原檢查，抗原檢查是比較準確的，比如復學以後，一旦有孩子測試發現陽性，可以立刻回家隔離，周圍的孩子再做檢測，如果沒有問題，可以繼續上課，應該走這條路，「各省各市各學校都有自己的情況和規定，對此不能做一概判斷，但是應該走這個方向。」

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