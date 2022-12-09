人妻婚後7年約小王床上激戰　「買飛機杯」綠夫見鹹濕對話怒提告

▲人妻熬不過7年之癢，竟與網友相約滾床，還討論情趣用品的購買。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／新北報導

新北市一名人妻結婚7年後，在線上遊戲上認識小王莊男，之後常藉故外宿與莊男滾床，兩人的對話內容還常談及情趣用品的購買、性行為等鹹濕的話題，後遭老公發現，害歐男遭老公提告。新北地院近日審結，認定莊男破壞婚姻，判他要賠35萬，全案還可上訴。

判決書指出，歐男與老婆結婚7年，婚後還育有2子女，不料，老婆自從在線上遊戲認識莊男後，多次以工作繁忙為藉口外宿，還對他及家中事務漠不關心，歐男多次溝通均未能改善。歐男直到今年6月使用家中電腦時，無意間在老婆通訊軟體上發現，老婆與被莊男往來頻繁，兩人對話談及各種性事與性經驗的感受，亦毫不避諱想再次與對方發生性行為、調教等語，甚而還有購買情趣用品、玩具，相互挑逗、調情、見面過夜等對話。

歐男得知老婆外遇後，因子女都還年幼，其中一人還因重度身心障礙而亟需照護，考慮子女心情，不敢與老婆攤牌或起爭執，每日為此輾轉難眠，對婚姻產生不安、懷疑及痛苦，導致身心受創，因此憤而向莊男提告。

法官調查人妻與莊男的對話紀錄，內容提到「所以你是買飛機杯還是前列腺按摩器」、「調教」、「自慰」、「高潮」、「舔」、「危險期」、「性器」等語，甚至還有相約外宿與兩人性行為經過、感受等對話，可見人妻與莊男發生過多次性行為。法官認為，莊男與人妻親密交往，還發生多次性行為，嚴重破壞歐男的婚姻幸福，因此判莊男要賠35萬，可上訴。