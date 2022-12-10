心理諮商100hrs！理科太太「諮商筆記」賺300萬元　作家：笑死

▲理科太太將過去心理諮商的經驗，製作成150分鐘的線上課程販售。（圖／翻攝理科太太臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「理科太太」陳映彤2021年底宣布和理科先生（John）離婚，結束5年的婚姻後話題不斷，引起網友關注。理科太太近日開設「諮商筆記」線上課程，以自身諮商100多個小時的經歷分享經驗，課程已賣破300萬元。對此，作家謝知橋發文嘲諷，「真的笑死」。

理科太太與線上課程平台合作，以最低1799元、最高4499元「諮商筆記」的價格販售，截至10日晚間9時17分，已有2577人購買，金額達到307萬5552元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼理科太太的「諮商筆記」線上課程，目前已賣破300萬元。（圖／翻攝理科太太臉書、嘖嘖）



理科太太表示，「我不是諮商心理師，這也不是一堂諮商課。我希望以過來人、學姊的角度分享，我如何走在黑暗隧道裡，相信能迎來遠方的光，我如何從無能為力、戒慎恐懼、直到豁然開朗。希望能和你一起，抱抱那帶著傷的自己，學會赤裸，才能看見傷口，為它上藥」。

對此，作家謝知橋表示，若真的要花1799元或更多錢去聽沒證照又什麼東西都要沾一點邊的 Youtuber 幫你「假諮商」，不如去找真的諮商師，「去諮商100個小時就出來賣『諮商筆記』幫人假諮商，真的笑死」，「我看過《白色巨塔》跟《機智醫生生活》，你以後生病來找我，我幫你整理一個開刀筆記。」

該文一出後，引起許多粉專、網友留言，「什麼都想賺，染指到其他專業領域，也太誇張了吧」、「這真的蠻扯的， 現在專業的心理諮商師這麼多，直接去掛號就好了」、「最近好多YouTuber都在賣課」、「沒有心理諮商師證照的理科太太賣線上諮商筆記，竟然還能賣到近三百萬元，你就多少能理解林姿妙和高虹安勝選的原因了」。

▼作家謝知橋全文如下。（圖／翻攝謝知橋臉書）



▼許多網友、粉專紛紛針對理科太太的課程發文。（圖／翻攝臉書）



►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完