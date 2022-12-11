理科太太反擊了！深夜發長文澄清2重點：酸民惦惦啦

▲理科太太 。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「理科太太」陳映彤以自身看過破百小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作販售「諮商筆記」，教導自我察覺，擁抱情緒。然而，課程大賣後引起網友討論，讓理科太太深夜發文澄清課程內容沒有諮商，也不會幫學員諮商，並大罵「酸民惦惦啦！」

理科太太10日深夜表示，心理商一直以來有一層神秘的面紗，她努力想要鼓勵大家去認識自己，勇敢去諮商，但就是有些酸民，「我的線上課程內容根本還沒有正式上線就開始要誤導別人。」

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她說，以前的她若遇到被攻擊的情況，會默默的難過，如今她的心路素質被心理師訓練得很強，「只想跟你說，酸民惦惦啦！人家已經在猶豫要不要開始認識自己、透過別人的分享鼓起勇氣去諮商了，你在蹭什麼？」「自己沒有常識就不要誤導別人，什麼叫做『看起來不太像只是單純的經驗分享』。」

▲理科太太「諮商筆記」賣破3百萬元。（圖／翻攝嘖嘖）



理科太太強調，現在課程還在預購階段，影音內容都還沒有上線，質疑她的網友是「要怎麼看起來？」，她分享在諮商室裡的學習、以及從生命經驗結合心理師教導的技巧來處理感情、親子和事業等問題，「我是如何自我覺察，重新掌握住自己，不是也不可能替任何人諮商。」

理科太太指出，嘗試新事物時，總會有看不慣的人批評、攻擊，但一切都會沒事，「那些人的人生就止於批評了，而你還在努力的前進。就抱持這樣的心一直往前，當你有一天再回頭看看你建立起的人生，誰會記得酸民？」

最後，理科太太強調兩重點，首先是她的課程內容絕不觸及諮商，其次是不會幫任何學生進行諮商，「希望大家能跟我一樣自我察覺，擁抱情緒」。

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