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大陸 大陸焦點 特派現場

10歲男童身高僅110公分！醫一檢查驚吐：被「這睡覺習慣」害慘

▲▼兒童,睡覺,睡眠,親子,孩子,寶寶,嬰兒。（圖／翻攝自pixabay）

▲10歲男童因錯誤的睡覺習慣，導致他身高只有110公分。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

孩子「長不高」是許多家長最擔心的事！大陸一名10歲男童身高只有110公分，讓他的父母十分憂心，帶他求醫後竟發現，該男童骨齡只有6歲，比實際年齡整整少了4歲，在經過進一步檢查與問診後確認，男童之所以長不高，並非先天因素導致，而是被自己的「睡覺習慣」所害。

據《星視頻》報導，大陸鄭州大學第一附屬醫院近日收治一名10歲患者，因身高過矮、僅有110公分所以被帶來看診。醫生初見他時以為該童只有五歲左右，經檢查後發現他的骨齡只有6歲，比實際年齡整整少了4年，難怪會比別人「小一號」。

在進一步詳細檢查與問診後發現，該童骨齡異常並非先天因素導致，而是被男童自己的「睡覺習慣」所害。醫生發現，該名男童有晚睡與開燈睡覺的習慣，研判男童可能是因開燈睡覺，導致「褪黑激素」分泌過少，使他難以進入深度睡眠，不易入睡，所以日漸晚睡而造成「惡性循環」，最終骨骼情況「異常稀疏」，才會只有110公分。

醫生也進一步指出，現在很多小孩在大人和3C產品的影響下，會跟著「晚睡」甚至開燈睡，這都會導致褪黑激素不足，將嚴重影響孩童發育。短期開燈睡可能導致兒童骨骼發育延後，若長期開燈睡則會導致孩子性早熟。醫生也呼籲家長，應協助孩童養成良好的睡眠習慣，如有發現異常應早日就診。

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