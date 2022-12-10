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大陸 大陸焦點 特派現場

華為授權5G技術給OPPO　任正非曾說「閒下來賺點專利費」

▲▼華為,5G。（圖／CFP）

▲華為積極發展5G技術，現更大賺專利費。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸通訊巨頭華為9日宣布，已經與OPPO簽訂了全球專利交叉許可協議，該協議覆蓋包括5G標準在內的蜂窩通訊標準基本專利。

據陸媒報導，交叉許可是許可貿易的一種，許可雙方將各自的專利權、商標或專有技術使用權相互許可，供對方使用，但最終由哪一方向另一方淨支付許可費，取決於雙方的專利價值和市場情況。

據了解，ICT行業的許可協議週期通常在5年到10年不等，這與行業技術更新換代周期有關。

▼OPPO。

▲oppo加入自研晶片（芯片）賽道。（圖／CFP）

截至2021年年底，華為在全球累計申請量超過20萬件，累計授權量超過11萬件，華為在中國的專利申請量持續上升，2020年突破了1萬件，2021年達到了近12000件，2021年華為在美國的新增專利授權量排名第五，在美國累計共獲得2萬件專利。

除了OPPO外，華為還和三星達成了交叉許可協議，覆蓋了雙方相關的標準必要專利，而標準必要專利的許可要遵循公平、合理和無歧視的原則。

華為曾透露，其持續和全球行業主要廠商進行溝通，很多公司都表示願意向華為付費，在過去一年中，智能手機、智能車、網絡、IoT等行業全球近20家廠商獲得華為專利許可，包括三星、OPPO、NORDIC等，其中中國廠商有十幾家。

事實上，華為創辦人、CEO任正非也曾表示，華為閒下來以後，會去收點專利費，但不會像高通收那麼高。

宣布與OPPO達成全球專利交叉許可的同時，華為也預估， 2022年大約有3.5億台5G手機獲得了華為許可，到今年底，預計近10家全球主要的智慧汽車生產商獲得華為的相關專利許可，獲得華為許可的網聯車超過1500萬輛。

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