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高雄缺德工廠「深夜排廢油」！居民臭翻怒檢舉　環保局逮人開鍘

▲▼惡劣廠商偷排廢油，居民被臭翻。（圖／大寮里長當選人蕭清翔提供）

▲惡劣廠商偷排廢油，居民被臭翻。（圖／大寮里長當選人蕭清翔提供）

記者許宥孺／高雄報導

太缺德！高雄一家工廠趁著深夜無人知曉偷排廢油，民眾發現空氣瀰漫臭味，怒向市府檢舉。環保局經油紋比對找到一處工廠，發現業者竟將截流槽撈除的油泥以家用垃圾處理，後續將依法開罰6000元至300萬元罰鍰，同時追繳不法利得並求償相關緊急應變清理費用。

高雄市大寮區7日深夜10點多傳出惡臭味，有民眾發現大排浮出大片油漬，直呼「整個鼻子都是油味」，懷疑又是哪家缺德工廠趁深夜偷排放汙水廢油，因此向環保局檢舉。

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▲▼惡劣廠商偷排廢油，居民被臭翻。（圖／大寮里長當選人蕭清翔提供）

▲惡劣廠商趁深夜偷排廢油，居民直呼很可惡。（圖／大寮里長當選人蕭清翔提供）

環保局人員到場稽查，發現排水道有底泥厭氧反應所產生的浮渣及少許油泥，立即於下游以攔油索阻隔，並採集油泥分析。隔日針對上游可疑污染源進行稽查，發現於上寮路有一家保養油煙防制設備業者，於廠內將靜電集塵板清洗後，廢水經由截流槽處理後排放。

環保局採集下游油泥及業者排放口廢水進行油紋分析，發現油泥為該家業者所產生；另排水渠道中的油泥已由環保局清潔隊於8日協助抽除。

▲環保局稽查人員會同該廠人員進廠稽查廠內作業浸泡區。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲環保局稽查人員會同該廠人員進廠稽查廠內作業浸泡區。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲廠內進行靜電集塵板清洗作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲廠內進行靜電集塵板清洗作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

環保局指出，該業者逕自將截流槽撈除的油泥攜帶回家，以家用垃圾處理，未委由合法業者清除處理廢棄物，後續將依違反廢棄物清理法第28條規定罰鍰6000至300萬元，同時追繳不法利得並求償相關緊急應變清理費用。

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