汐止瓦斯氣爆瞬間曝！2警消站門口…強大衝擊波撞臉「直接彈飛」

記者邱中岳、莊智勝／新北報導

新北市汐止區環河路一處公寓9日下午傳出瓦斯氣爆案，房客季姓男子(50多歲)不滿房東催討房租，雙方爆發激烈口角後，季男揚言引爆瓦斯；警消獲報到場後一度與季男對峙，苦勸季不要衝動，不料季男最終仍在下午5點引爆瓦斯，當時站在門口的2名消防人員當場被爆炸的強大衝擊力彈飛，畫面相當驚悚。

據了解，該棟公寓原本由季姓兄弟承租，2人均從事表演道具製作業，但兄弟感情不睦，經常發生爭執，因此日前哥哥已經搬離，只剩下弟弟季男住在該處。房東透露，季男已經積欠4個月房租，9日下午前往催討租金，與季男爆發激烈口角，季情緒激動，揚言將在下午5點引爆瓦斯，房東聞言後大驚，急忙報案向警消求助。

▲警消站在鐵門前與季男對峙。（圖／民眾提供）

消防人員到場後，一度與季男展開對峙，並苦勸他冷靜、不要衝動，惟季男最終仍在下午5點引爆瓦斯，公寓瞬間陷入一片火海。現場畫面拍下，當時警消站在鐵門前勸說，後方還有一人已架設好水線應付突發狀況，下一秒屋內隨即氣爆，強大的衝擊波瞬間從鐵門衝出，站在最前方的2名警消閃避不及，當場被彈飛，鄰近人員見狀趕緊驚慌跑離，而後方待命的警消在氣爆後也立即反應過來，秒打開水線灌救。

遭氣爆波及的2名警消均任職社后消防分隊，年約40歲、30多歲，其中一人傷勢集中在雙手撕裂傷、胸口疼痛，另一人則是臉部、頭部撕裂傷，臉部還有正面燒燙傷，被雙雙送往台北市內湖三軍總醫院救治。市長侯友宜昨獲報後，也立即趕往內湖三總探視。

這起火警於5點30分獲得控制，隨後即撲滅，引爆瓦斯的季男於晚間7時許被發現陳屍客廳，已經全身焦黑、明顯死亡。詳細案情還有待進一步調查釐清。

▼下秒發生氣爆，2名警消當場遭衝擊波彈飛。（圖／民眾提供）