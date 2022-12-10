刈包吉不宴請街友「改發5百控肉便當」　開心復出：發到沒錢為止

記者邱中岳／台北報導

北市萬華「刈包吉」以幫助街友發放便當、餐點聞名，但原本在2020年宣布退休，不再舉辦餐會，但是隔2年，又在10日上午10時許，前往龍山寺3號出口發放5百個便當、橘子還有包子、饅頭等物資，讓萬華街友能夠在寒冬中得到支援。刈包吉表示，沒錢辦餐會，但是還可以發便當，發到沒有錢為止。

本名廖榮吉的刈包吉，原本開設印刷廠以及賣刈包，從1985年開始就在過年節期間掏錢，宴請街友飽餐一頓，多年來逐漸累積知名度，贊助金額也提高，一度擺千桌宴請街友。

▲刈包吉（右二）原本宣布退休，但2年後又再度復出前往萬華發送控肉便當。（圖／記者邱中岳攝）

但刈包吉在2020年退休，跑到新北市土城山區種菜、種田，過上閒雲野鶴的日子，但卻又突然在今年12月拋出回歸訊息，將在2個月內發送3千個便當，還有橘子、包子以及饅頭等物資。

刈包吉受訪時表示，舉辦一場餐會就要4百萬，發便當只要40萬元，雖然沒有錢辦餐會，還是可以繼續發送便當，預計2個月內分6波，共計3千個便當、3千個包子、饅頭以及5千顆橘子。

▲刈包吉在10日前往龍山寺3號出口發便當，但現場擠太多人，改到艋舺公園旁發送。（圖／記者邱中岳攝）

現場排隊領便當的人數突破百人，現場也有許多熱心民眾協助發放，年事已高的刈包吉，也協助工作人員下場發送，刈包吉強調，希望能夠發到沒有錢發為止。