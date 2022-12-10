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春節「離島第二波加班機」12／13開賣！澎金馬座位數逾2萬個

▲▼松機疫情期間離島航班,松山機場,登機,櫃臺 ,新冠肺炎, Covid19,長榮 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲春節第二波加班機12/13開賣。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

為應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局針對目前需求較高之航線規劃第二波加班機，並將於111年12月13日(週二)下午6時至8時統一開放訂位。

民航局表示，112年春節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)前已陸續於111年11月22日至24日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供7,404個座位數，澎湖航線提供13,096個座位數，馬祖航線提供140個座位數，總計提供20,640個座位數。

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民航局提醒，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如12月13日訂票者，應於12月15日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

此次春節假期，於尖峰時段112年1月19日至1月24日臺灣出發往離島方向，以及112年1月23日至1月30日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制。

退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

航空公司已針對反向(如節前離島往本島方向)機票提供優惠，亦建議居住本島之家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾，避開擁擠人潮外，亦可享有機票之優惠。

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