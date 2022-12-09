海倫愛彩罐首登東森購物直播2.5小時爆賣300萬　天后闆妹亂入超嗨

▲海倫愛彩罐(左1、左2)今(9日)晚首登東森購物亂賣會，與購物專家岑妮(右1)聯合直播，天后闆妹(圖中)現身站台業績強強滾，東森購物總經理彭鴻珷(右2)表示樂見跨界合作帶給會員全新感受。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

看準直播大勢商機，今(12/9)東森購物力邀人氣直播主「海倫愛彩罐」與購物專家岑妮聯合直播「海倫愛彩罐X東森購物亂賣會」，透過FB、東森電視購物34台LIVE等平台聯播2.5小時，直播一姐「天后闆妹」也親自為徒弟站台，最高在線人數突破2萬4千人，款款秒殺加開，賣出近5千組商品共創造300萬業績。

▲海倫愛彩罐與東森購物合作精選30項優惠商品推出破盤價。

「海倫愛彩罐」此次與東森購物合作，精選美妝保養、纖體保健、零食小吃、廚房生活家電等30項破盤價優惠商品，最低只要299元、最高也只要1980元，像是經典的森美妍白茶賦活保濕系列日晚霜組也只要1,199元等，款款秒殺價，讓消費者買個過癮。節目中不僅拉炮、噴乾冰樣樣來效果十足，還有猛男及辣妹一同慶祝完售，讓消費者整晚買得開心、眼睛也大吃冰淇淋。

▲天后闆妹為徒弟海倫愛彩罐站台。

平時都是透過網路直播帶貨的「海倫愛彩罐」首度躍上電視台開賣，海倫一開播就快樂的大呼：「媽！我上電視了！」還得意地分享：「我媽就是東森購物鐵粉，我家就有很多東森購物商品，就算他平常不看我直播，今天也會在東森購物上看到我在賣東西了！」原本兩人只是普通素人媽媽，通過天后闆妹的百人海選及專業培訓後，如今以幽默又有親和力的主持功力，天天與粉絲搏感情，短短兩年竄紅成為業績搶搶滾的百萬網紅。

▲商品完售瞬間竟有猛男助陣狂賀，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

海倫和彩罐都坦言，第一次和東森購物合作其實緊張到胃痛，因此開播前就不停在和粉絲透過直播聊天舒緩緊張的情緒，海倫表示：「第一次和電視購物合作，有許多需要磨合的地方，期間雙方開了至少十次以上的會議，事前東森購物工作人員也都很積極地先提供我們試用、挑選及討論，合作感受很好」，彩罐也分享：「過去我們直播都是用最簡單的方式，兩個人用一支手機就可以開始播，完全沒想到電視台需要這麼龐大的團隊，而能創造出很棒的環境和商品拍攝，對於細節也很講究，非常值得我們學習」。彩罐強調這次亂賣會商品都是經過團隊精挑細選，還有機會賣到高端品牌的商品和保健食品，品質好、價格也很優惠，相信粉絲一定會喜歡，因此對銷售成績相當有信心。

寵粉無極限的天后闆妹這次為徒弟站台，一登場就先加碼送iPhone，留言刷不完，現場還一度當機，天后闆妹霸氣宣示：「這次大徒弟登上東森購物，我一定要來為她們加油打氣，很怕她們失常丟了我的顏面，我來看看還可以救場，後面業績救我來扛好了，一定可以達成超強業績」。

▲海倫愛彩罐也帶著好夥伴Tammy(圖左)一同加入東森購物直播亂賣會。

東森購物總經理彭鴻珷說明，東森購物一直都在追求多元性，所以這次採異業結盟的方式合作，不僅讓直播平台觀眾看到電視購物，也可以讓電視購物觀眾看到直播平台，事實上，會員是共通的，不論哪一個平台其實都在做一樣的事情，都是要給消費者最好的價格與最好的服務，所以透過這次跨界合作希望給予觀眾不同的感受。過去東森購物也曾嘗試到廠商的倉庫和自己的倉庫做廠拍，所以未來也不排除把東森購物拉到直播主平台做聯播，任何形式的合作都有機會發生。

此次海倫愛彩罐X東森購物亂賣會總計開賣2.5小時，同步於「東森購物」官方FB（24萬粉絲）、「東森直播讚」FB（1萬粉絲）、「聽說你在做小編」FB（9千粉絲）、「海倫愛彩罐」（11萬粉絲）、「嘿 我是Tammy」（4萬粉絲）及東森購物網app、東森電視購物34台等平台共同聯播，最高在線觀看人數達2萬4千人，銷售也開出300萬紅盤，為東森購物會員及直播平台粉絲皆帶來嶄新的購物體驗。