祖孫射殺埋屍臺灣黑熊遭起訴　林務局：誤捕主動通報不挨罰

▲林務局救傷野放的的臺灣黑熊不幸遭射殺埋屍。（圖／農委會林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年4月間，農委會林務局救傷野放的東卯山黑熊在南投武界遇害，涉案祖孫3人，因不慎誤捕擔心因此受罰而將其殺害並掩埋企圖滅證，南投地檢署偵結後，將涉案3人依《野生動物保育法》起訴。林務局呼籲，民眾若誤捕黑熊，應立即主動通報，協助救援，以免觸法。

林務局今年4月救傷野放臺灣黑熊編號711，5月初就失去訊號，後來被發現埋屍在仁愛鄉武界產業道路旁，南投檢警展開追查，查獲田姓男子等祖孫3人，因為設置山豬吊卻捕捉到黑熊，擔心因此受罰而殺害並掩埋滅證，南投地檢署昨（21日）偵結，將涉案3人依《野生動物保育法》起訴。

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林務局表示，雖然不論是山區農民防治獸害，或是原住民族人進行傳統狩獵，均不會以黑熊為目標，但黑熊仍可能誤中農民或獵人所設陷阱而受害。林務局呼籲，凡誤捕黑熊，只要立刻主動通報，協助救援，就不會被究辦。

林務局長林華慶指出，近年偶有黑熊出沒聚落或入侵農園的事件發生，經過加強宣導，許多部落或社區居民一旦發現黑熊出沒或受傷，已願意主動通報並協助搶救，為了減少人獸衝突，已在今9月12日公布施行「臺灣黑熊生態服務給付方案」，把臺灣黑熊納入生態給付對象，除了提供社區巡護監測、入侵自主通報獎勵外，針對突發的黑熊救傷事件，也將給予參與救傷的民眾獎勵。

此外，林務局近年也積極推廣可防誤捕的精準式獵具，參考日本規範，藉由縮小踏板直徑、套索圈束等方式，能有效防止誤捕黑熊、石虎及幼獸等非目標個體，目前已在數個試辦原住民狩獵自主管理計畫的部落試用推廣，林管處各工作站也提供有防治野生動物農害需求的農民及原住民獵人進行獵具交換，以取代不具差別性、常誤捕非目標動物的市售山豬吊。