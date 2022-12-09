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一天掉12°C！下周「冷氣團＋颱風雨彈」一起來　北宜花降雨不斷

▲▼室外口罩禁令,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲北部、東半部降雨機率高，整天溫度涼冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明日東北季風增強，大台北低溫約16度，中南部日夜溫差甚至高達12度，下周三又有一波更強冷空氣南下，強度有機會挑戰大陸冷氣團等級，北部低溫下探14度。另目前菲律賓東方海面有一個熱帶擾動，今晚可能增強為熱帶低壓，有機會成颱「帕卡」，對台灣沒有直接影響，但水氣會導致北部、宜花下周降雨不斷。

氣象局預報員林定宜表示，明日東北季風增強，北部、東北部整天濕涼，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有局部大雨，中南部多雲到晴，明日到下周二大台北16到19度、北部16到21度、中部17到28度、南部18到30、東部19到24度。

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下周三又有一波更強冷空氣南下，強度有望達到冷氣團等級（台北出現14度或以下低溫），預計大台北15到17度、北部14到18度、中部15到23度、南部17到26度、東部18到21度，周四低溫再降1度左右。

▲菲律賓東方海面的熱帶擾動發展中，下周將為北部、東北部帶來降雨。（圖／氣象局）

▲菲律賓東方海面的熱帶擾動發展中，下周將為北部、東北部帶來降雨。（圖／氣象局）

另外目前菲律賓東方海面上有一個熱帶擾動92W，不會直接影響台灣，但由於南方水氣較多，下周可能為北部、東北部帶來較多水氣。臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，熱帶擾動最快今晚或明日成為熱帶低壓，有機會增強為第25號颱風「帕卡」。

熱帶系統預計下周一抵達呂宋島東方，接著會大幅度往東北方移動，因導引氣流明確，因此靠近台灣機會非常低，然而會間接帶來水氣，導致北部、宜花的雨「綿延不絕的一直下」。

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