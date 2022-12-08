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半個台灣剩14度！「冷氣團來襲」一天比一天冷　3段式降溫時間曝

▲▼入冬最強一波冷空氣南下，北台灣降溫有感，傳統市場內的婆媽紛紛穿上保暖外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲下周可能有冷氣團南下，溫度明顯下降。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

明後兩天北部、東北部整天氣溫涼冷，各地早晚低溫約17度，周日到下周二溫度更低，到了下周三、四將有入冬最強冷空氣南下，冷空氣強度有機會達到冷氣團等級，中部以北、東北部低溫14度，台北高溫也只有16、17度左右。

氣象局預報員張承傳表示，東北季風一波波南下，溫度會逐日下降，明後天溫度降幅還不算大，北部、東北部整天偏涼，其他地區早晚偏涼，西半部、東北部低溫17到19度，花東20度；白天高溫北部、東北部20到22度，其他地區25到30度。

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▲▼大陸冷空氣南下挾帶大量水氣，北台灣陰冷多雨，路上行人紛紛穿起冬裝撐起雨傘。（圖／記者湯興漢攝）

▲未來一周北部、東半部降雨機率高。（圖／記者湯興漢攝）

周日到下周二氣溫更低，北部、東北部低溫16度，高溫也不超過20度，其他地區仍是早晚涼冷。周二以前都是北部、東半部有雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有局部大雨，降雨時間長。

下周三、四有較強冷空氣南下，冷空氣強度有機會達到冷氣團等級（台北出現14度或以下低溫），中部以北、東北部低溫14到15度，白天北部只有16、17度，中部也僅約20度，其他地區感受也更為涼冷，冷空氣影響時間約兩到三天，降雨區域仍以北部、東半部為主。

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