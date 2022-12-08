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北極轉出「三極渦」　冷空氣高機率流向台灣！下周恐迎冷氣團

記者李宜秦／台北報導

氣象局長鄭明典日前提醒，雙「極渦」天氣型態生成，此為冬季典型的天氣型態，意味台灣將全面入冬，他今日指出，雙極渦慢慢出現波數3的特徵，冷空氣相對有比較高的機率往台灣方向外流，不過低溫不會太極端。中央氣象局預報顯示，下周可能會有入冬首波冷氣團來襲，台北溫度有機會降至14度以下。

▲北極上空的極渦出現波數3特徵，因此冷空氣相對有比較高的機率往台灣方向外流。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲北極上空的極渦出現波數3特徵，因此冷空氣相對有比較高的機率往台灣方向外流。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

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鄭明典1日曾在臉書貼文指出，現在北極上空的極渦分裂成兩個次中心，一個在加拿大，另一個就在東北亞，為雙極渦天氣型態，很高的機率會激發波數3的成長，而波數3的結構發展，台灣就容易有偏冷的天氣。

鄭明典今日又表示，原本明顯的波數2結構，慢慢地波數3的特徵也出現了，因此冷空氣相對有比較高的機率往台灣方向外流，所以比較容易出現低溫的天氣狀態。但是，以北半球現況來說，極冷的空氣還是偏在較高緯度區域，所以台灣預期的低溫並不會太極端。

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲下周影響台灣的冷空氣強度有望達到冷氣團等級。（圖／記者湯興漢攝）

氣象達人彭啟明及資深天氣分析師吳聖宇指出，下周三、四影響台灣的冷空氣強度可能就在大陸冷氣團的邊緣，北部地區尤其要留意溫度下降趨勢，再來展望到年底前因為連續的大陸冷高壓冷空氣南下，有可能溫度都會比較偏涼偏冷。

對此，氣象局預報員黃恩鴻證實，目前多個模式都有顯示下周可能會有冷氣團來襲的訊號，不過時間點不確定性仍大，只能說下周有冷空氣南下的機會高，至於是否達到冷氣團標準（台北出現14度或以下低溫）則還需觀察。

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