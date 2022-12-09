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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2022年度代表字「漲」　洪孟楷轟：民進黨還要鴕鳥心態到何時？

▲▼立法院院會通過紓困延長一年後立委發言 陳椒華 洪孟楷 邱臣遠 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

「台灣2022代表字大選」票選結果公布，「漲」字在55個候選字中拔得頭籌。國民黨立委洪孟楷今（9）日在立法院國是論壇時表示，不斷攀升的物價讓今年代表字是「漲」，民進黨政府還是自我感覺良？對岸再度無預警禁止水產輸陸，請積極務實協助漁民。

「台灣水產再次無預警被對岸禁止進口，但事發第一時間相關單位一問三不知，政府的反應力到底怎麼了？」，洪孟楷指出，經媒體報導，有800多項水產品遭禁、一百多家業者補件只有一家業者通過，農委會說要了解、衛福部說該做的都在做、陸委會照例譴責，那原因到底是甚麼？

石斑魚、白帶魚及竹筴魚日前已遭禁止進口，洪孟楷表示，新一波受影響的是秋刀魚、午仔魚及魷魚。地方業者人心惶惶，過年的這波行情也會受到很大的影響；去年四月大陸已向各國要求輸陸產品要進行註冊，若無法限期完成就無法輸陸。負責業務的食藥署到底協助了多少家業者又還有多少家未完成？政府似乎到現在都還沒掌握。

洪孟楷提到，國人關心的是看到更積極的方式來幫助業者完成申請，他認為開誠布公，讓國人了解真實狀況，到底是因為補件原因還是政治因素，必須了解清楚；同時也呼籲對岸若因為政治因素就拿農漁民開刀，那大可不必，弱勢的農漁民及水產沒道理成為大國角力下的犧牲品。

洪孟楷嗆，從2016年開始，年年的代表字都代表了負面，苦、忙、翻、亂，跟民進黨的自我感覺良好相比，這才是民眾真實感受。如此，民進黨還要鴕鳥心態到何時？

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關鍵字：

年度代表字洪孟楷民進黨

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