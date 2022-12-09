桃園新科議員南下嘉義挺李俊俋　鼓勵青年「回嘉」：站出來投票

▲桃園新科議員相挺李俊俋 ：會回到選區鼓勵嘉義青年回「嘉」投票。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長選戰倒數，候選人也積極把握最後關鍵進行衝刺，民進黨嘉義市長候選人李俊俋9日來到新生路和民族路交叉口，一起和前來助陣相挺的新科議員黃瓊慧、李宗豪、許家睿「站做伙」，和往來上班的市民朋友熱情招呼，路上不僅有開車經過民眾，搖下車窗揮手致意，更有騎著機車的朋友，直接停下想來和李俊俋說話，替他加油。

李俊俋表示，從前幾天彰化縣的4位新科議員，再到今天3位桃園來的議員能夠和這些年輕人一起掃街、站路口，「真的讓自己覺得充滿活力」，而這也顯示了民進黨不管老中青三代，大家都團結在一起，雖然11月26號我們跌倒了，但我們會重新站起來。他強調，「為了這塊土地，大家一定會共同努力」。

身為李俊俋前助理的許家睿表示，過去自己在李俊俋委員辦公室服務過，很清楚自己的老闆是個認真問政，對於市政議題都非常熟悉的人，希望嘉義市的市民朋友，以及旅外的鄉親，在12月18號當天，能夠支持俊俋副秘，讓嘉義可以翻轉，讓民進黨贏得重要的一勝。

許家睿也進一步表示，這麼多來自全台各地的新科議員，大家也都肩負著一個任務，就是要回到自己的所在地去催票，鼓勵嘉義的青年能夠「回嘉」，返鄉來投票，支持我們民主的聖地嘉義。

李宗豪表示，自己很早就在網路上看到俊俋委員站路口的相片，覺得俊俋比我們年輕人更年輕人，那時候就想說一定要來陪他站路口，跟大家拜託。他強調，俊俋委員除了擔任過民意代表，也在總統府擔任副秘，歷練非常完整，自己回到選區之後，也要呼籲嘉義市的年輕朋友返鄉投票，相信嘉義市能夠有一個全新的市長，帶領嘉義市繼續向前。

黃瓊慧則表示，今天特別來到這裡和俊俋委員站路口，主要是想延續3人在選舉期間的歷練、步調，用打團體戰的感覺讓俊俋委員的氣勢一起出來。他強調，「年輕人拉年輕人的票最快」，所以希望用這樣子的方式，呼籲大家可以回到家鄉，回到所在地為我們「民進黨嘉義隊站出來，來投票」。