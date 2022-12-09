水產禁輸陸影響60億產值！陳吉仲：協助補件並啟動國內外產銷措施

▲針對中國再禁止台灣水產品進口，陳吉仲表示，將協助業者補件，並啟動國內外產銷。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸昨（8日）無預警再禁止台灣水產品進口，受影響產值約60億元，農委會主委陳吉仲今（9日）下午親自說明相關因應措施，陳吉仲表示，將持續透過食藥署與中國海關總署洽詢註冊程序補件，也會同步啟動因應措施，針對遠洋及養殖漁業啟動擴展其他國家市場、轉赴中國以外的其他國家加工、進行凍儲及多元加工，並加強國內行銷，保障我國遠洋及養殖漁業權益。

繼今年8月中國宣布暫停我國柑橘類水果、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入，中國昨天再禁止台灣水產品進口，陳吉仲上午就提到，影響最大魚種為魷魚、午仔魚、鰹魚、秋刀魚，若水產無法順利輸中，受影響產值約60億元，並提及未來因應措施部分，午仔魚將以內銷為主，魷魚、秋刀魚則以外銷為主，透過新市場開拓，或者加工等方式，一次執行到位，重點是降低單一市場依賴。

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今天下午3時30分，陳吉仲則親自召開「針對水產品輸中註冊暫停及因應措施說明」記者會，說明相關因應措施，陳吉仲提到，昨天我方水產品業者收到中方通知，相關水產品無法輸出至中國，經統計我方水產品有意願輸中受影響企業約178家，將持續與各會員國共同訴求中國取消貿易障礙措施，另透過兩岸食品安全協議平台「衛生福利部食品藥物管理署」，持續向中國海關總署查證及了解原因，讓水產品能順利輸銷。

▲農委會主委陳吉仲表示，將協助業者進行補件程序，並同步啟動產銷因應措施。（圖／記者許敏溶攝）

陳吉仲分析，2020年時，台灣水產品輸中產值約40多億，2021年有83億，去年輸中水產品產值，扣掉2022年6月中國大陸禁止石斑魚、白帶魚輸中的18億產值，推估這波大陸禁令影響的水產品產值約60多億，而主要的產品以遠洋捕撈魷魚為最大宗30多億，再來養殖的午仔魚、鰹魚、秋刀魚。

為保障漁民權益，陳吉仲表示，農委會已著研擬相關因應措施，包括協助開拓中國以外的其他國家市場、轉赴中國以外的其他國家加工、進行凍儲及多元加工、以及加強國內行銷，同時即刻前往產地與漁民座談聽取意見及需協助事項，維護漁民生計不受影響。