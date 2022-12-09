廖科溢爆劈腿人設崩盤！他「1原因」逆風力挺　網2派戰翻

▲廖科溢爆「連環劈」。（圖／翻攝自Instagram／ko_yi_liao）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

曾獲2座金鐘獎的行腳節目主持人廖科溢，近日閃電再婚主播秦綾謙，沒想到遭到多名女性爆料「連環劈」，醜聞風波不斷延燒，網路上罵聲不斷，不過PTT卻出現一名網友逆風力挺廖科溢，引發網友正反兩派論戰。

一名網友以「 只有我覺得廖科溢很正常嗎？」為題發文，表示廖明明沒有結婚被爆得好像偷吃一樣，再說那個對話不就是女生喜歡被這樣哄，才會有那樣的對話出現。說到底會爆料的這些女生，「不就是選擇權沒掌握在自己手上才不甘心，怎麼被爆得像都是他的錯？」

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逆風貼文一出，隨即引發正反兩面論戰，不支持原PO看法的網友表示，「劈腿在這社會是不容許的」、「等你女朋友偷吃的時候你再上來說話」、「劈腿 重傷的是他的形象 人設崩壞」、「所以你容許你的女朋友四處約跑囉？」、「你道德感薄弱」、「 劈腿說謊就是爛」、「沒犯罪但就是不想看到他節目了 跟阿翔一樣討人厭」。

但不少人認同並回覆，「人帥真好，一堆女的搶著要」、「滿中肯的…就是道德瑕疵但沒犯法」、「這些台女自己要上車的」、「未婚劈腿 法律上無罪」、「頂多道德瑕疵」、「通姦都除罪了 何況廖自由之身」、「心甘情願有什麼好吵」、「就最後沒被選到的女生惱羞不甘願」、「就是有魅力交一堆妹啊..我羨慕」。

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