遭友關LINE通知＝被討厭？ 網曝「1殘酷」原因：代表更重要

▲原PO相當在意自己被好友關閉LINE通知。（圖／記者曾筠淇攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

LINE是現代人在日常生活或職場上都少不了的通訊軟體之一，而有些人會關閉訊息通知，以避免被跳出的訊息影響作息。就有一名網友表示，他的LINE被朋友關通知，讓他開始懷疑是不是自己被討厭了。對此，有人安慰道，「因訊息通知太吵，我也會關閉，與喜不喜歡對方無關」，不過也有人認為他可能慘被當「工具人」處理了。

一名網友在PTT的Boy-Girl版以「Line被關通知是不是等於被討厭了？」為題發文，表示無意間發現自己的Line被朋友關通知，「是不是等於被討厭了？」每次傳訊息朋友都會回，只是時快時慢，偶爾也會聊很久，因為自己很玻璃心，「在意別人對我的感受和想法、看法」，因此想詢問大家的意見。

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貼文引發熱議，不少網友表示「會將通知全關」，與喜不喜歡對方無關，理由包括「太吵」、「一直跳出通知很煩」、「常聯絡的我（也）會關通知」、「我覺得手機一直彈通知很煩，真的急事可以打電話，不急就等有空再說」、「全關，就算重要跟喜歡的好朋友也是，每個人習慣不一樣，這樣很難評估」。

也有網友認為原因相當殘酷，「有可能對方同時見許多對象時，避免被主要對象看到，會把所有其他次要對象都關通知」、「不一定被討厭，但一定不是好現象」、「工具人要關通知，不然男友訊息會漏掉。」

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