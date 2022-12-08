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看球賽喊「味全龍打假球」還比中指　失控球迷判拘45天

▲▼ 中職季後挑戰賽中信VS味全-味全龍。（圖／記者黃克翔攝）

▲看球賽喊「味全龍打假球」還比中指全直播出去，職棒怒告男子下場曝。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中一名李姓男子日前到洲際棒球場看味全龍隊與中信兄弟隊比賽，在觀賽時突然在觀眾席大喊「味全龍打假球」、「味全龍又再打假球喔，不要臉」等語，工作人員看到後前往制止，李男竟對工作人員比中指，過程都被現場轉播錄下。大聯盟怒提告，法院依誹謗、公然侮辱等判李男拘役45日，可上訴。

李男今年5月29日晚間晚上到洲際棒球場，觀看中華職業棒球大聯盟所舉辦味全龍隊與中信兄弟隊之比賽時，突然在觀眾席大喊：「味全龍打假球」、「味全龍又再打假球喔，不要臉」等語，工作人員發現後制止，李男竟對工作人員伸出左手比中指，經職棒大聯盟報警提告。

李男事後辯稱，網路大家也在說假球，他只是比較大膽說出來，另外他有腕隧道症候群，並無比出中指。但檢方仍依誹謗、公然侮辱罪嫌起訴李男。

法院認為，李男的言行不僅毀損職棒跟味全龍隊之名譽，亦損及球隊所屬球員致力建立之運動精神與專業形象，另考量被告於李男坦承犯行，並表示願意和解，但大聯盟、味全龍以及工作人員都無和解意願，且李男才因賭博案被判刑3月易科罰金執行完，這次再犯已構成累犯，應予加重其刑，依誹謗罪、公然侮辱罪，判李男拘役45日，得易科罰金，可上訴。

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