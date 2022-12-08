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兵役是否延長？　趙少康批蔡英文「進退失據」：害慘年輕人

▲▼中廣董事長趙少康公布新竹封關民調。（圖／趙少康辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康公布新竹封關民調。（圖／趙少康辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對義務役疫期，總統府發言人張惇涵7日表示，國防部仍就各方意見進行評估中，跨部會也仍在進行縝密研議，目前沒有確定時程的規劃與定案。對此，中廣董事長趙少康痛批，「兵役想延又不敢延，蔡英文進退失據，害慘年輕人！」

趙少康8日表示，國防部長邱國正曾稱「已有初步規劃，期望年底前公布兵役延長等相關事宜」，但總統府馬上出面打臉稱「還沒有確定時程的規畫與定案」，若按照邱國正的說法，現在是他從軍以來最危險的時刻，美國也警告兩岸隨時會開戰，台灣的兵源到底在哪？情況既然如此危急，蔡英文為何遲遲不做決定，「到頭來還不是為了自己的政治利益。」

趙少康指出，民進黨刻意選在年底選後要公告兵役延長，就是要看選舉結果，如果民進黨選得好，很快就會公布，要是選得非常好，兵役可能還不只一年；然而，民進黨這次選輸，關鍵原因就在於年輕人不投票，年輕人想原來對民進黨期望高，執政後卻要延長兵役，還要上戰場打仗，到底招誰惹誰？

不只年輕人，趙少康認為，他們的父母也會思考，為何要選一個讓自己孩子或是孫子提槍上戰場的政黨？為何要讓下一代經歷戰爭的風險與動盪？從俄烏戰爭的經驗，大家也看得很清楚，若兩岸發生戰爭，美國根本不會派兵，只是一昧地出售武器給台灣，痛批「這哪是援助，這就是在做生意」，因此選民這次才用選票做出選擇，拒絕民進黨。

「這下蔡英文頭痛了，一邊是美國爸爸施壓，一邊是台灣爸爸反對，兵役到底要不要延長？」趙少康質疑，若延長下次選舉還是會輸，而且問題還是存在；不延長又無法面對自己造成的兩岸緊張局面，也很難向美國交代，「民進黨整天政治算計，操作抗中保台，把役男權益跟台灣安全當成籌碼，只為了討好美國，真的過頭了，這下子迴力鏢打中自己，又不敢叫痛，真是自作孽不可活！」

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