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14歲男孩近視1000度「眼前黑影飄」就醫　醫嘆「視網膜剝離」已半年

▲視力檢查。（圖／CFP）

▲視力檢查。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

福州一名14歲男孩近視約1000度，近半年覺得自己視力持續下降，近日更發現眼前有「黑影在飄」，一小團黑影隨著視線移動，嚴重影響生活。在家人陪同下，男孩和母親前往醫院就診，醫生檢查完後發現，男孩右眼底視網膜剝離，推測已有半年時間，緊急手術治療後，雖將視網膜壓回，但剝離時間過長，仍造成右眼底不可逆的損傷。

▲視力檢查。（圖／CFP）

《福建衛生報》報導，福建東南眼科眼底病眼外傷一科主任、急診科主任陳瑋醫師通過詳細問診和男孩小蘇（化名，下同）的檢查報告，確定小蘇的屬於陳舊性視網膜脫離，時間可能持續了半年以上，「除了視乳頭處，其他區域的視網膜都已經脫離。」

一般而言，近視超1000度的這類人群眼球比正常人的眼球更大，如同一顆不斷吹大的氣球，眼球壁受到拉伸，變得又薄又脆弱，發生視網膜剝離的機率也更高。部分視網膜剝離患者會先出現細小的裂孔，而後才變成大範圍的玻璃，這時眼前會出現明顯的黑影遮擋，較容易發現。

不過，小蘇的情況比較特殊，視網膜是從邊緣處開始剝離，眼內的液體順著邊緣的裂縫滲進去，逐漸把視網膜頂起來，因此，症狀開始時，影響的部分是周圍的視野，再加上小蘇的視力本就不佳，這才導致疏忽誤判而延誤就醫。

陳醫師表示，近兩年接診因高度近視引起視網膜剝離的青少年，做手術的便有十名左右，年齡最小的才小學三、四年級，「這些小患者，有的透過定期眼部檢查，及時發現病情，經過手術後視力基本沒有損傷，有的則誤以為是近視引起的視力下降，延誤了治療，像小蘇一樣造成終身的視力損傷。」

醫師提醒，隨著兒童青少年近視高發、低齡化，尤其是重度近視比例越來越高，不少眼底疾病也變得越來越常見，「這些眼底疾病不僅對視力影響明顯，治療難度大，不及時治療可能造成終身的視力影響。」

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