他舉名日劇評吳怡農「change」口號　狠酸：知道自己在說什麼嗎？

▲吳怡農「切格瓦拉」風格的競選海報引起討論。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委參選人吳怡農6日公布競選主視覺，其中一款是參考切格瓦拉經典肖像，配上「vote for change」的口號，遭部分人士質疑是仿效前美國總統歐巴馬，對此，吳怡農7日表示海報設計有點不一樣，能引起大家注意也是好事。新聞工作者逆風的烏鴉7日就在臉書以兩種政治模板舉例，質疑「吳怡農知道自己的口號在說什麼嗎？」

逆風的烏鴉指出，台北市第三選區立委補選，「吳怡農直接不演了」，把歐巴馬選總統時的畫面意象和選舉主軸拿來用，只是從「Change」改成了「Vote for change」，「不過我懷疑的是，吳怡農到底知不知道這句話的意思？」他解釋，這句話直翻，是「為改變而投」，這不是不行，但重點是「吳怡農要改變的是什麼？」歐巴馬用change當口號，是因為此前共和黨執政了8年，身為民主黨的總統候選人，歐巴馬的change，講的就是訴諸政黨輪替。

逆風的烏鴉表示，如果吳怡農選的是台北市議員，那麼現在台北市的執政黨將換成國民黨，吳怡農說要change還可以理解；可是吳怡農選的是立委，代表的是民進黨，而民進黨不但執政，還是完全執政，在立法院不但是多數，而且還是一黨獨大，「是說選他進立法院change什麼？讓民進黨席次更多更大嗎？」

此外，逆風的烏鴉提出，change還有另一個政治模板，就是2008年木村拓哉主演的《CHANGE》，劇情和吳怡農的處境比較類似，劇中木村拓哉扮演的菜鳥國會議員，被黨內大老拱上總理寶座，但黨內貪汙腐敗明爭暗鬥不斷，讓木村拓哉看不下去，最後決定內閣總辭改選。

逆風的烏鴉質疑，難道吳怡農是在暗示民進黨就像是劇中木村拓哉面對的執政黨那樣，是一個貪汙腐敗只會鉤心鬥角的爛黨，「所以要由他來造成改變？」逆風的烏鴉表示，如果是這樣，倒也不是不行，他喊話，「那就請大聲說出來，執政黨需要改革吧！」並且提出具體的做法。