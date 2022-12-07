　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他舉名日劇評吳怡農「change」口號　狠酸：知道自己在說什麼嗎？

▲▼台北市第三選區立委補選民進黨籍參選人吳怡農12/6發表競選主視覺兩款海報，台北市議員王世堅、邱威傑受邀到場表達力挺吳怡農的立場。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳怡農「切格瓦拉」風格的競選海報引起討論。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委參選人吳怡農6日公布競選主視覺，其中一款是參考切格瓦拉經典肖像，配上「vote for change」的口號，遭部分人士質疑是仿效前美國總統歐巴馬，對此，吳怡農7日表示海報設計有點不一樣，能引起大家注意也是好事。新聞工作者逆風的烏鴉7日就在臉書以兩種政治模板舉例，質疑「吳怡農知道自己的口號在說什麼嗎？」

逆風的烏鴉指出，台北市第三選區立委補選，「吳怡農直接不演了」，把歐巴馬選總統時的畫面意象和選舉主軸拿來用，只是從「Change」改成了「Vote for change」，「不過我懷疑的是，吳怡農到底知不知道這句話的意思？」他解釋，這句話直翻，是「為改變而投」，這不是不行，但重點是「吳怡農要改變的是什麼？」歐巴馬用change當口號，是因為此前共和黨執政了8年，身為民主黨的總統候選人，歐巴馬的change，講的就是訴諸政黨輪替。

逆風的烏鴉表示，如果吳怡農選的是台北市議員，那麼現在台北市的執政黨將換成國民黨，吳怡農說要change還可以理解；可是吳怡農選的是立委，代表的是民進黨，而民進黨不但執政，還是完全執政，在立法院不但是多數，而且還是一黨獨大，「是說選他進立法院change什麼？讓民進黨席次更多更大嗎？」

此外，逆風的烏鴉提出，change還有另一個政治模板，就是2008年木村拓哉主演的《CHANGE》，劇情和吳怡農的處境比較類似，劇中木村拓哉扮演的菜鳥國會議員，被黨內大老拱上總理寶座，但黨內貪汙腐敗明爭暗鬥不斷，讓木村拓哉看不下去，最後決定內閣總辭改選。

逆風的烏鴉質疑，難道吳怡農是在暗示民進黨就像是劇中木村拓哉面對的執政黨那樣，是一個貪汙腐敗只會鉤心鬥角的爛黨，「所以要由他來造成改變？」逆風的烏鴉表示，如果是這樣，倒也不是不行，他喊話，「那就請大聲說出來，執政黨需要改革吧！」並且提出具體的做法。

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／分手Wendy！孫生首發聲
人夫被4嫩妹綁架　性侵長達12小時
離世前踏踏告別　媽換尿布見「同部位印記」淚崩
廖科溢遭控劈腿！承諾年底結婚卻娶女主播　前女友怒公開證據
快訊／魔獸驚喜現身！全場學生嗨了
誇張畫面曝！遊覽車硬擠台74線機車道　車主找到了
傳「高虹安副手是他」！20年專業　經歷藍綠四首長
快訊／北市信義區驚傳女子墜樓　無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇下戰帖辯「核二、三延役」　吳怡農詫異：她沒跟侯友宜談過？

他舉名日劇評吳怡農「change」口號　狠酸：知道自己在說什麼嗎？

邱國正問藍委「吳怡農是誰？」　吳怡農稱「不奇怪」：部長很忙！

美已提早交付「改良版」AGM-88反輻射飛彈　空軍：比美軍現役好

桃園換黨執政！民進黨主張退回總預算　藍營：輸不起的心態

傳「高虹安的副手是他」　20年工務專業、經歷藍綠四首長

謝國樑接下當選證書「繼續傾聽市民心聲」　28歲余治明出任發言人

管碧玲憂民進黨選後抓戰犯　「2024連鐘擺也瞧不起我們」

「全台灣只有你適合」　蔣萬安邀陳永德出任民政局長

遭民進黨酸恐嚇電話「自導自演」　王鴻薇反擊：政治口水不理會

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

王鴻薇下戰帖辯「核二、三延役」　吳怡農詫異：她沒跟侯友宜談過？

他舉名日劇評吳怡農「change」口號　狠酸：知道自己在說什麼嗎？

邱國正問藍委「吳怡農是誰？」　吳怡農稱「不奇怪」：部長很忙！

美已提早交付「改良版」AGM-88反輻射飛彈　空軍：比美軍現役好

桃園換黨執政！民進黨主張退回總預算　藍營：輸不起的心態

傳「高虹安的副手是他」　20年工務專業、經歷藍綠四首長

謝國樑接下當選證書「繼續傾聽市民心聲」　28歲余治明出任發言人

管碧玲憂民進黨選後抓戰犯　「2024連鐘擺也瞧不起我們」

「全台灣只有你適合」　蔣萬安邀陳永德出任民政局長

遭民進黨酸恐嚇電話「自導自演」　王鴻薇反擊：政治口水不理會

繞路半小時「送心儀妹上班」　結局尷尬！哥們錯愕：300萬名車欸

台積電赴美設廠「技術外流」？　律師：有聽過美國人偷智慧財產嗎

友年薪90萬「扛房貸1000萬」　他酸哪來的勇氣？網見職業：穩爆了

王鴻薇下戰帖辯「核二、三延役」　吳怡農詫異：她沒跟侯友宜談過？

孫生首回應分手Wendy！　沉默一夜…收百則訊息曝近況：我也累了

中研院P3實驗室難重起　莊人祥：不影響防疫「有需求國防部可支援」

驚！「金馬御用男星」超商結帳報電話　回家後竟收訊息：可以加好友嗎？

軒尼詩打造「彩虹籃球場」現身南港　催出打卡新地標

他舉名日劇評吳怡農「change」口號　狠酸：知道自己在說什麼嗎？

建議王柏融做自己　陳文賓：打起來就是勵志故事

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

政治熱門新聞

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

為插人馬與高虹安吵架？柯文哲火大怒譙卓冠廷

高虹安不妙了　林濁水驚嘆：新竹人瘋狂透頂

碩士遭撤　何勝豐：尊重學校不會申訴

呂秀蓮：3年不到300萬人背棄蔡英文

網傳「田慎節露乳舉牌」謝票？　露奶本尊說話了

館長被國民黨提告30次　怒轟側翼：你們在哪？

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

國軍西點軍校畢女軍官洪琬婷申請退伍獲准　邱國正：尊重意願

恐嚇王鴻薇音檔曝光！男威脅「真的會開槍」　被問是誰秒掛電話

邱國正拋金句：我智商低、吳怡農是誰？

傳高虹安副手是他　經歷藍綠20年工務專業

快訊／徐國勇請辭獲准　內政部長由花敬群代理

快訊／賴清德快篩陽性！　前天才跟蔡英文開敗選檢討會

更多熱門

相關新聞

邱國正問藍委「吳怡農是誰？」　吳怡農稱「不奇怪」：部長很忙！

邱國正問藍委「吳怡農是誰？」　吳怡農稱「不奇怪」：部長很忙！

國防部長邱國正7日列席立法院外交國訪委員會進行就「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」進行報告並備詢；面對藍營立委質詢時，邱國正語出驚人表示不知道吳怡農是誰，對此，吳怡農7日晚間街頭開講時被問及此事，吳回應，不認識我也不奇怪，「部長忙於國防事務，沒有時間關心地方選舉很自然。」

直擊／吳怡農首場掃街試水溫　民眾嗨喊「帥哥來了！」

直擊／吳怡農首場掃街試水溫　民眾嗨喊「帥哥來了！」

2024試金石：王鴻薇P.K.吳怡農

2024試金石：王鴻薇P.K.吳怡農

邱國正拋金句：我智商低、吳怡農是誰？

邱國正拋金句：我智商低、吳怡農是誰？

拋「讓核二、三延役」遭環團打臉　王鴻薇再下戰帖：邀吳怡農來辯論

拋「讓核二、三延役」遭環團打臉　王鴻薇再下戰帖：邀吳怡農來辯論

關鍵字：

吳怡農逆風的烏鴉主視覺競選海報

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

快訊／男星無預警宣布結婚！

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

肯德基連續14天「買1送1」

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面