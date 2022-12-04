兒子沉迷《Minecraft》不寫功課　媽上網分享對策「全部毀掉」

▲兒子沉迷《Minecraft》不寫功課，媽媽上網說想效仿國外「全部毀掉」，讓網友紛紛留言勸阻。（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一位媽媽在臉書貼出一張《Minecraft》的遊戲截圖，抱怨兒子最近沉迷電玩，連功課也不寫，讓她考慮效仿國外家長，把孩子在遊戲中的成果通通毀掉。貼文一出，許多人紛紛勸阻，覺得如此激烈的手段，只會造成親子關係破裂。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，兒子最近沉迷遊戲，也不寫功課，讓她不禁撂下狠話「我效仿國外把你做的都用掉，看你要不要認真！」截圖中可見，孩子玩的遊戲是《Minecraft》（當個創世神，又稱麥塊）。

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許多網友看完紛紛留言，「他會恨你一輩子」、「妳這樣只是把他推到對立面」、「玩這個要很動腦，沒動腦還玩不起來」、「會玩這種的是天才欸，怎麼葬在你手裡了？」、「約束會比摧毀來的有效，你摧毀，等於扼殺一個孩子的想像力跟心血，現在已經不是萬般皆下品，唯有讀書高的時代了！」

還有家長建議，「你可以禁遊戲時間，但不要破壞孩子的成果」、「妳何不陪他玩、一起當朋友，適時提醒他該做功課了」、「我是請兒子先做完功課，然後幫我在遊戲內蓋一間房子，還要求要有游泳池的那種XD」。

其中，也有人歪樓表示「注意看，這個媽媽太狠了」、「叫高手電他」、「每天逼他玩16小時，並訂定KPI以及每天目標，以上持續1個月」、「幫他把龍跟warden打一打吧，獄髓裝幫他附魔都弄好，成就都解完，看他還能玩什麼」掀起熱議。

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