華航台北－宿霧首航！推「歐洲航點快閃優惠」輸折扣碼折1255元

▲華航台北－宿霧今日首航。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

華航台北-宿霧於今（1）日正式首航，加上台北-馬尼拉、高雄-馬尼拉航線，至菲律賓每周共計提供21班次。另外為歡慶年末聖誕，華航也推出「歐洲航點快閃優惠」，購買12月1日至2023年3月30日台北出發的阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、維也納、羅馬等直飛航點機票，輸入折扣碼「CIXMAS2022」可折1255元。

華航以最新A321neo客機飛航台北-宿霧航線，航機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計提供180個座位，出發航班CI705每週一、二、四、六上午 7:40 自桃園機場起飛，抵達宿霧為當地時間上午 10:35 ，返程航班CI706於當地上午11:35宿霧起飛，並於下午 14:30 返抵桃園國際機場。

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華航除開闢宿霧航點，明年 1 月 2 日將新增越南峴港，1月 20 日泰國清邁也將接力開航，分別提供每周 4 班直飛服務，另台中-胡志明市復飛每周四班，高雄-馬尼拉航線增為每周 3 班，明年1月起也將復飛高雄-曼谷航線。

▲為歡慶年末聖誕，華航推出歐洲航點 4 天快閃促銷。（圖／華航）

此外，為歡慶年末聖誕，華航推出歐洲航點 4 天快閃促銷，只要在官網購買 12 月 1 日至 2023 年 3 月 30 日台北出發的阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、維也納等直飛航點機票，輸入折扣碼「CIXMAS2022」，就可享有 1,225元的聖誕專屬折扣，2023 年 3 月 26 日起復飛的羅馬首班機也適用。

華航將於2023 年 3 月復飛每周三班的羅馬航線，每周二、四、日從台北出發，每周一、三、五自羅馬回程。羅馬復飛後，歐洲航點恢復疫情前的黃金五角布局，倫敦、維也納等其他航線也持續增班，總計飛航班次增為每周 24 班。

華航也於信義區香堤大道廣場「2022歐洲聖誕市集」獨家聖誕主題屋，特別設有登機門迎接旅客，左側以 360 度的環景裝置標示歐洲 5 大黃金直飛航點，屋頂還有 Q 版飛機氣球提供拍照打卡，右側有華航 2023 年最新桌曆的倫敦篇、聖誕樹和聖誕裝飾，更有聖誕老人可以一同合影。