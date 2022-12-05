華航「徵百名地勤、客服」　多益600分學士可報考！12／13截止

▲華航即日起啟動航空服務人員聯合招募。（圖／華航）



記者李宜秦／台北報導

各國邊境陸續解封，客運市場逐漸活絡，華航即日起啟動航空服務人員聯合招募，針對桃園機場運務員及台北客服人員開出職缺，將延攬百名新血加入華航團隊，預計於明年春季報到。

華航表示，此次招募近百位服務人員，報考資格為大學學歷以上，具備 2021 年 1 月 17 日（含）以後有效之 TOEIC 多益 600 分或同級英語認證者報考，若具第二外語能力如日語、韓語等尤佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次聯合招募於華航網站開放報名，採意願登錄方式，可選填「桃園機場運務員」或「台北客服人員」，或二者皆有意願者，將由華航參考錄取者適職性進行職缺分派。

航空服務人員職缺的報名期間自即日起至 2022 年 12 月13 日晚間 23:59 止，通過書面資料審核者，將安排於2022 年 12 月 24 日進行初試，2023 年 1 月 8 日進行複試，採擇優錄取。

獲錄取者預計在 2023 年 2 月後分批報到，隨即展開共通職能訓練、專業職能訓練，訓練合格後始可正式上線服務。

「機場運務員」工作內容主要協助旅客報到櫃檯劃位、訂位票務、貴賓室服務、登機門服務、行李處理等工作，除辦理華航地勤作業，也代理其他航空公司的運務服務；「客服人員」則負責執行電話訂位票務作業、接聽客服專線電話、處理旅客特別需求、班機異常處理作業、會員服務等。

此外，華航也持續招募培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益 750 分以上都可報考，錄取後將由公司安排至國外接受基礎飛行課程。