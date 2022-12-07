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大陸 大陸焦點 特派現場

父母雙亡缺愛！正妹談「姊弟戀」花費175萬　同居才看清是大渣男

▲▼同居發現男友隱婚。（圖／紅星新聞）

▲兩人合照。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名28歲的女子因父母雙亡，與外婆相依為命，從小缺愛的她十分憧憬建立一個幸福家庭，然而她與27歲的男友同居後，發現對方竟然已經有家庭，她氣得將男友出具的「借條」起訴至法院，要求他償還借款40萬元（人民幣，下同，約新台幣175萬元）。

據《紅星新聞》報導，28歲的菲菲（以下均為化名）家住四川攀枝花市，15歲時父母意外身亡，從此與外婆相依為命。2年前她經人介紹，認識了小1歲的阿浩，對方自稱「自己也是單身」。

阿浩對菲菲展開了猛烈追求，還對她說「在這個世界上，我是對你最好的人」。種種舉動打動了從小缺愛的菲菲，兩人確定戀愛關係並同居。

然而才過了1個多月，菲菲發現了男友的真面目，「看他的微信聊天記錄，才發現他已經結婚，還有妻子和孩子。」對此，阿浩說，自己的妻子私生活混亂，對感情不忠，當初結婚是迫不得已。是為了滿足爺爺的心願，才選擇結婚。」

阿浩更說，「我真心喜歡的是你，不是她（妻子）。」後來，他回了一趟重慶後，告訴菲菲已與妻子離婚。另外，戀愛期間，阿浩以買車、母親出事、過生日等為由，多次向菲菲要錢。

不過，阿浩母親卻說，兒子結婚生子後不久，就和菲菲發生婚外戀，兒媳得知後，一怒之下離家出走，家中留下一個不到1歲的孩子，之後，兒媳再也聯繫不上了。

▲▼同居發現男友隱婚。（圖／紅星新聞）

▲借條內容。（圖／紅星新聞）

最終，阿浩與菲菲感情破裂分手。菲菲向警局出具一張40萬元的借條，主要是戀愛期間她的支出。該借條載明，借款期限從2020年9月至2021年9月30日，最後還款日為2021年10月20日；如果不能按期歸還，阿浩自願支付相應利息，並承擔為此產生的律師費。

今年5月，兩人鬧上法庭。最終，該院二審判決，阿浩要支付菲菲借款9.7萬餘元及相應的利息、律師代理費。菲菲傷心表示，「我是真心實意的，沒想到他這樣騙我...。」

阿浩母親則更為不滿，當初兒子結婚花光家裡的積蓄，發生婚外戀並引發官司後，兒子就去外地打工，只留下一個支離破碎的家。

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