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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／連任成功！國民黨籍候選人楊文科自行宣布當選新竹縣長

▲楊文科今（26日）晚間7點多，得票數突破13萬票時宣布當選。（圖／楊文科競辦提供）

▲楊文科今（26日）晚間7點多，得票數突破13萬票時宣布當選。（圖／楊文科競辦提供）

記者陳詩璧／整理報導

新竹縣長國民黨籍候選人楊文科晚間7點19分以13萬9047票自行宣布當選，繼續擔任新竹縣長。

▲▼楊文科感謝鄉親對他的肯定，明天起背負每一張選票的囑託，繼續在工作崗位上打拚。（圖／楊文科競辦提供）

▲楊文科感謝鄉親對他的肯定，明天起背負每一張選票的囑託，繼續在工作崗位上打拚。（圖／楊文科競辦提供）

新竹縣長選舉結果今（26日）晚揭曉，國民黨新竹縣長候選人楊文科晚間7點多，以超過13萬票的得票（最終得票數依中選會公布為準)，自行宣布當選！楊文科與夫人甘秀美一起現身國民黨新竹縣黨部開票晚會，他感謝鄉親們肯定四年來縣府團隊的努力，未來將在穩定基礎上加倍打拚，絕對不辜負縣民每一張票的囑託，並持續深入鄉鎮市基層傾聽民意，朝「科技首都‧幸福竹縣」願景邁進！

楊文科指出，很高興能高票連任，首先要感謝這麼多新竹縣鄉親把神聖的一票投給他，這也是他另一段承擔責任的起點。未來4年他絕對不會辜負鄉親囑託，把每一張選票化為實實在在、好好做事的能量，說到做到，努力為鄉親福祉，為新竹縣未來30年的榮景繼續打拚！

▲▼楊文科向開票現場支持鄉親道謝。（圖／楊文科競辦提供）

▲楊文科向開票現場支持鄉親道謝。（圖／楊文科競辦提供）

楊文科說，投票結果代表著縣民期許新竹縣政工作，好還要再更好！他感謝縣府團隊過去4年的努力，讓鄉親看到三冠王等具體政績成效，他向鄉親保證，不會因勝選而忘了反省和檢討，反而將更加戰戰兢兢推動建設，深入基層、傾聽民意！

楊文科除感謝鄉親選票支持外，也感謝競選團隊所有幹部及志工夥伴，包括主委范振宗、副主委邱鏡淳、葉芳雄、徐欣瑩、李金恭、黃煥榮等，及後援會總會長張鎮榮議長、副總會長王炳漢副議長，顧問團總團長宣明智董事長、總幹事林思銘立委、縣黨部陳見賢主任委員、黃國新黨部王志豪主委，以及新竹縣13鄉鎮市競選服務處的召集人、執行長、黨部主委及主任等，謝謝大家團結一致、齊心打拚，迎來一場漂亮的勝仗。

最後，楊文科謝謝選務工作同仁的辛勞，並恭喜所有當選的候選人，請大家謹記對鄉親的承諾。他呼籲，選舉今晚落幕，明天起他和所有鄉親一樣繼續在工作崗位上奮鬥，為所有縣民拚好日子！而楊文科縣長也將在27日上午9點開始謝票行程。

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