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德官員：台海是國際水域　將明確反駁中國主張

▲▼歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。（圖／取自Reinhard Bütikofer網站）

▲歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。（圖／取自Reinhard Bütikofer網站）

文／中央社記者林育立柏林6日專電

德國外交部官員在柏林首次舉辦的台灣會議表示，中國舉止導致兩岸關係惡化令人遺憾，台灣海峽是國際水域，德國將更明確反駁中國的主張。

由歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）主辦的首屆柏林台灣會議，今天進入第二天議程，座談開始前，先由外交部次長蔡明彥勾勒台歐關係前景，接著德國外交部亞太司副司長圖邁爾（Martin Thümmel）發表演說，回顧和展望雙邊關係。

圖邁爾首先表示，由於中國的舉止，近年兩岸關係變差，缺乏對話，目前情勢危險令人遺憾，北京試圖在國際上孤立台灣，讓情況更加惡化。

去年底，德國舉行大選，選後新政府在聯合執政協議、也就是未來4年的執政方針中首次提到台灣，明文指出台海現狀唯有在和平及雙方都同意的情況下才能改變，並支持台灣參與國際組織，對此圖邁爾表示歡迎。

圖邁爾強調，德國在「一中政策」框架下與台灣發展關係，但台灣遠不止是經濟和文化的夥伴，也是民主價值的夥伴；他稱讚台灣華語教學的水準，期盼學術和公民社會的交流能擴大，指出台灣取消防疫限制後雙方互訪出現爆炸性的成長，對未來維持動能有信心。

今年10月，德國國會創下紀錄，先後派兩個團出訪台灣，最近德國外交部亞太司司長司佩蘭（Petra Sigmund）和經濟部次長布蘭特納（Franziska Brantner）也低調訪台，反映德台關係漸趨熱絡。

圖邁爾還批評中國試圖在多邊組織和國際法扭曲與台灣相關的規範，例如選擇性解釋聯合國大會第2758號決議，「基本上這條決議只處理中國代表權的問題」，或質疑「台灣海峽是國際水域的事實」。

他強調，中國的主張「我們會更明確反駁」。

在雙方官員互訪的部分，圖邁爾坦言，德國目前無意改變總統、國會議長、總理等代表國家位階最高的7個人不與台灣接觸的原則。

不過，他意有所指說，雙方到部長層級見面和互動還是可能，「事實上，我們過去沒有充分利用這些空間」。

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