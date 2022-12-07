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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆乳直播主跨界成議員！　「田慎節」感情狀況曝光

圖、文／CTWANT

初見「顏議員」，170公分的身高比助理高出快一個頭，高挑體型及好身材，走在路上很難不吸引人多看兩眼，可能是巨蟹座性格使然，總感覺她一開始有些拘謹，棚拍時還有點放不開，直到專訪開始，能夠坐下輕鬆聊天，整個人才開始進入狀況，打開話匣子。

改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的Molly翎熹接受本刊專訪，在攝影棚拍攝照片，面對鏡頭表現自然，親切笑容十分上相，在性感中又多了專業感，不愧是未來的「顏議員」。（林士傑攝）

▲改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的Molly翎熹接受本刊專訪，在攝影棚拍攝照片，面對鏡頭表現自然，親切笑容十分上相，在性感中又多了專業感，不愧是未來的「顏議員」。（圖／CTWANT提供，下同）

（林士傑攝）

（林士傑攝）

（林士傑攝）

從Molly翎熹到「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、從電玩直播主到市議員，從吃瓜群眾到鎂光燈焦點，前後只花了短短3個月時間，這身分的轉換快得驚人，但「顏議員」接受專訪時，看起來絲毫沒有適應不良的狀況，面對提問對答如流，還會不時反問記者，偶爾也穿插點葷素不拘的玩笑，真性情相當放得開，應該是沒有「偶像包袱」。

（林士傑攝）

（林士傑攝）

（林士傑攝）

雖然不是在地嘉義人，但看得出來她很喜歡嘉義這個地方，對未來4年的生活還蠻期待的，她開玩笑說，既然單身的她現在「嫁到嘉義」了，那大家都是我的老公啦！說完馬上作勢要把這段卡掉，免得一寫出來又被人說閒話。

（林士傑攝）

（林士傑攝）

看似大剌剌的性格下，其實她有著跟女孩一樣纖細敏感的心思，但卻總得故作堅強，就算有淚也不輕彈，只是不想讓人感覺在「作秀」，看來參選議員後，她不再侷限在電玩直播圈的同溫層中，也希望能獲得更多人認同，不管是理念，還是她這個人，無論未來要面對什麼，她都敞開心胸迎接挑戰。

 （林士傑攝）

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