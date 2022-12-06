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科技業過年最討厭「長輩追問金句」　一票人點名：聽到台積電就怕

▲▼上班族,年輕人,運動,肌少症,豌豆蛋白,大豆蛋白。（圖／Pexels）

▲他在科技業工作，過年回鄉最怕聽到長輩「金句」連發。（示意圖／翻攝自Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

2022年已走到年末，即將迎來新的一年，許多人回鄉最害怕的，就是被親戚追問近況，從感情、學業工作問到薪水年終。一名在科技業任職工程師的網友說，每次過年都要被長輩狂問，讓他超級想逃避吃年夜飯，其他網友看了也說「一聽到科技業，長輩都會說，怎麼不去台積電」、「聽到台積電就怕。」

原PO在Dcard表示，他目前是一名軟體工程師，每次過年都要聽「長輩金句」，讓他超想逃避吃年夜飯。原PO舉例金句，「科技業很輕鬆很好賺」、「我聽說科技業都蠻不健康的工時長又爆肝」、「聽說科技業都吃泡麵配麥當勞」、「科技業年薪百萬應該很簡單，你怎麼沒有」、「科技業找老婆應該不難找，你怎麼沒有」等。

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另外還有長輩很愛追問公司，像是「你在台積電工作嗎」，如果你回答不是，長輩立刻又會說「怎麼不去台積電工作」，若回答「艾司摩爾、瑞昱科技」等其他科技公司，長輩完全聽不懂，若敷衍說「在竹科上班」，長輩又會說「是台積電嗎」，讓他無奈說「現在寧可直接說失業，還能騙到同情的紅包。」

其他網友看了紛紛說，「不想面對就排除夕當天值班啊，就以值班輪班為由避開過年親戚長輩不就得了，逃避可恥但是很有用」、「反正就一號表情，你們隨便說，開心就好」、「台積電是不是有對老一輩的集體洗腦，還真的每個都這麼說」、「太真實了」、「一聽到科技業，長輩都會說，怎麼不去台積電。」

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