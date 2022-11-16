羨慕長榮60個月年終！他開酸「幹嘛進科技業賣肝」　結果狂被打臉

▲長榮年終上看60個月，消息讓外界感到十分震驚。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者柯振中／綜合報導

長榮公司近日發放年終的消息出爐，年終獎金上看60個月，讓不少人感到十分羨慕。對此，一名男子出言感嘆，與其到科技業爆肝，不如去當航海王，做3年就能勝過別人40年，貼文引起許多同行討論。

這名男子在Dcard分享，看見長榮要挑戰60個月年終獎金，讓他不禁感嘆，與其去科技業賣肝，不如挑戰當航海王，如果成功了，3年就能贏過別人40年，況且現在又面臨科技業寒冬，平均獎金只有6個月，「可撥的低薪人。」

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▼一名男子認為，與其去科技業賣肝，不如挑戰當航海王，3年就贏過別人40年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



貼文引起許多討論，許多海運業從業人員對這種說法不敢苟同，於是出言反駁，其實是受到疫情影響，海運的年終才會這麼可怕，3年前海運業幾乎年年虧錢，對長榮集團來說是個賠錢貨，也常常年終只領1到2個月，甚至沒有年終獎金都有可能，且工作相比之下，也沒有比科技業輕鬆，「都是內勤在領的。真正跑船的完全領不到」、「集團很大，以前都航空航太在賺…海運以前都在虧錢沒錯」、「身為長榮員工只能說，長榮不比科技業涼欸！我弟在神山，我們常互相抱怨自己公司。我覺得壓力程度是差不多的喔。」

此外，也有人留言點出，會說出這種話的人，通常不是科技業從業人員，也絕對不是從事航運相關行業，這則留言立刻被許多人推爆，也有人出言狠酸，「真得可憐，發這種文不知道是女友被工程師搶還是怎樣。」而後續男子也補充，他確實不在這2種行業任職，而是在房地產行業工作。

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