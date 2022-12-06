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邁向淨零永續　2022台中市零碳城市論壇12／12登場

▲邁向淨零永續，2022台中市零碳城市論壇12/12登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲邁向淨零永續，2022台中市零碳城市論壇12/12登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府重視永續發展啟動2050淨零碳排工作，將於12月12日舉辦城市論壇，會中以「2050淨零永續」為主軸。永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，市府推動永續淨零政策三部曲，今年獲得國內外肯定，包括參與國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP）獲評為A級城市，氣候減緩及調適兩面向評比皆為A級等，這次特別邀請產、官、學界專家共同探討邁向永續城市的策略。

黃晴曉提到，此次論壇以「2050淨零永續」為主題，邀請各領域專家分享永續零碳的政策與實務應用，包括教授魏國彥精闢分析台灣淨零排放路徑、台中精機廠分享企業致力於永續轉型的心路歷程，分享企業致力於永續轉型的心路歷程；教授曾梓峰則以城市規劃的角度，分享先進城市永續建築的發展；教授李鴻源以韌性城市新思維為題，注入政府、企業與環境永續動能；教授林良泰暢談整合智慧化交通系統，打造人本低碳交通環境；處長簡慧貞分享零碳如何從生活中落實，共同守護地球。

永續低碳辦公室表示，「2022台中市永續零碳城市論壇」即日起至12月7日開放線上報名，

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